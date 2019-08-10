أهداف مباراة برشلونة ونابولي.. 4-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل لويس سواريز الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره نابولي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”ميشيغان“، وديًا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/2020.

مباراة ودية | برشلونة 1 × 0 نابولي |هدف اول برشلونة لويس سواريز HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/gxdiAkFDW5 — فهد هُنا ???????????????? (@ZAM0S1) August 10, 2019

وفي الدقيقة 56 يضع غريزمان الثاني للبارسا.

مباراة ودية | برشلونة 2 × 0 نابولي |هدف الثاني برشلونة قريزمان HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/ZWiYc5fyTx — فهد هُنا ???????????????? (@ZAM0S1) August 10, 2019

ويزيد سواريز الغلة التهديفية للبارسا مع الدقيقة 57 من تصويبة رائعة.

مباراة ودية | برشلونة 3 × 0 نابولي |هدف الثالث برشلونة سواريز هدف جميل HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/nqo20Fifng — فهد هُنا ???????????????? (@ZAM0S1) August 10, 2019

وفي الدقيقة 63 أضاف ديمبلي الرابع لبرشلونة.

وكان برشلونة قد نجح في الفوز على فريق نابولي، في اللقاء الأول الذي جمعهما، فجر اليوم، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما علي ملعب ”هارد روك“ في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد برشلونة لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني المقرر أن يبدأ يوم 16 من الشهر الجاري.

ويغيب عن معسكر الفريق الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب الإصابة، إذ قال برشلونة في وقت سابق: ”ميسي يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة“.