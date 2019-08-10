أهداف مباراة برشلونة ونابولي.. 4-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة ونابولي.. 4-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل لويس سواريز الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره نابولي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”ميشيغان“، وديًا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/2020.

وفي الدقيقة 56 يضع غريزمان الثاني للبارسا.

ويزيد سواريز الغلة التهديفية للبارسا مع الدقيقة 57 من تصويبة رائعة.

وفي الدقيقة 63 أضاف ديمبلي الرابع لبرشلونة.

وكان برشلونة قد نجح في الفوز على فريق نابولي، في اللقاء الأول الذي جمعهما، فجر اليوم، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما علي ملعب ”هارد روك“ في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد برشلونة لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني المقرر أن يبدأ يوم 16 من الشهر الجاري.

ويغيب عن معسكر الفريق الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب الإصابة، إذ قال برشلونة في وقت سابق: ”ميسي يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة“.