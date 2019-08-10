مانولاس يذكر سواريز بثلاثية الريمونتادا مع روما أثناء ودية برشلونة ضد نابولي (فيديو)

استفز لاعب وسط نابولي كوستاس مانولاس، نظيره في برشلونة، لويس سواريز، خلال مباراة الفريق الودية المقامة بينهما في الولايات المتحدة، ليذكره بالريمونتادا التي حققها اللاعب مع فريقه السابق روما الإيطالي ضد البلوغرانا.

وما زالت صورة لاعب نادي نابولي الإيطالي الذي أحرز الهدف الثالث ضد فريقهم المفضل، في ملعب الأولمبيكو بروما خلال المباراة بين نادي روما الإيطالي، الذي لعب اليوناني بصفوفه، والبارسا في دوري أبطال أوروبا (2017-2018)، محفورة في أذهانهم.

???? | مانولاس وسواريز ????????

pic.twitter.com/X7QsxI1ZtW — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) August 10, 2019

وخلال المباراة الودية نشبت مشادة كلامية بين الثنائي ليقوم مانولاس بالإشارة لسواريز برقم ثلاثة، قبل أن يبتعد عنه سواريز.

وكان برشلونة فائزًا في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف قبل أن يفوز روما في الإياب بثلاثة أهداف دون رد وسجل مانولاس، الذي كان لاعبًا في روما آنذاك، الهدف الثالث.

وكان برشلونة قد نجح في الفوز على فريق نابولي، في اللقاء الأول الذي جمعهما، فجر اليوم، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما علي ملعب ”هارد روك“ في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد برشلونة لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني المقرر أن يبدأ يوم 16 من الشهر الجاري.