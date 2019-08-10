تشكيل مباراة برشلونة ضد نابولي

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة نابولي الودية.

ويواجه النادي الكتالوني نظيره الإيطالي على ملعب ”ميشيغان“، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشرة بتوقيت السعودية، وديًا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/2020.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: روبرتو، دي يونغ، ألينيا.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، سواريز، أنطوان غريزمان.

فيما جاء تشكيلة نابولي كالتالي:

ميريت – هيساي – مانولاس – تشيريشيز – غولام – آلان – رويز – إلماس – فيردي – ميرتينس – ميليك.

وكان برشلونة قد نجح في الفوز على فريق نابولي، في اللقاء الأول الذي جمعهما، فجر اليوم، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما علي ملعب ”هارد روك“ في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد برشلونة لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني المقرر أن يبدأ يوم 16 من الشهر الجاري.

ويغيب عن معسكر الفريق الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب الإصابة، إذ قال برشلونة في وقت سابق: ”ميسي يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة“.