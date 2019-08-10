تشكيل برشلونة ضد نابولي

يصطدم فريق برشلونة بنظيره نابولي الإيطالي مساء اليوم السبت، بمباراة ودية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد.

الفريقان يلتقيان مجددًا وفي ذاكرتهما أحداث المباراة الماضية التي جرت في السابع من أغسطس الجاري، وانتهت بفوز برشلونة 2-1 بهدفين سجلهما كل من سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش، بينما سجل هدف نابولي الوحيد مدافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي بالخطأ في مرماه.

ويسعى برشلونة للاستعداد بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق موسمه الكروي الجمعة، بمواجهة صعبة في افتتاح الدوري الإسباني تجمعه بأتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس الجديد، بينما يسعى نابولي للاستعداد بأفضل شكل ممكن للنسخة المقبلة من الإسكوديتو.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة، 00:00 بتوقيت مكة المكرمة،، وتُذاع عبر قناة الشارقة الرياضية وذلك بصوت المُعلق عبد الحميد الجسمي.

ونشرت صحيفة ”سبورت“ الموالية لنادي برشلونة التشكيل المتوقع لكلا الفريقين:

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

المدافعون: نيلسون سيميدو، كليومنت لينغليت، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا.

لاعبو الوسط: فرينكي دي يونغ، آرثر ميلو، سيرجي روبيرتو.

المهاجمون: عثمان ديمبلي، لويس سواريز، أنطوان غريزمان.

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: أوسبينا.

المدافعون: فوزي غلام، كوستاس مانولاس، هيساي، سيباستيانو لوبيرتو.

لاعبو الوسط: فيردي، ألماس، خوسيه كاليخون، فابيان.

المهاجمون: ميليك، لورينزو إنسيني.