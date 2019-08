يواصل الابتعاد عن التدريب.. جوزيه مورينيو يتعاقد مع سكاي سبورت (فيديو)

أعلنت شبكة ”سكاي سبورت“، رسميًا، تعاقدها مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث سيكون محللًا للشبكة العالمية للموسم الجديد 2019/2020.

ونشرت الشبكة على حسابها في موقع ”تويتر“، مقطع فيديو وعلقت: ”موسم جديد، توقيع جديد، سينضم جوزيه مورينيو الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات إلى فريق ”سكاي سبورت“ كجزء من أكبر موسم لكرة القدم على الإطلاق“.

وأضافت: ”سيكون مورينيو في أول ظهور له في الأستوديو بمباراة تشيلسي مع مانشستر يونايتد، يوم الأحد“.

ويتأكد غياب مورينيو عن التدريب لموسم آخر، بعد أن انفصل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي؛ بسبب تراجع النتائج.

ومورينيو، البالغ من العمر 56 عامًا، فاز بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، جميعها مع تشيلسي، مواسم 2004/2005، و2005/2006، و2014/2015، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى، أبرزها لقبان في دوري أبطال أوروبا، موسمي 2003/2004 مع بورتو البرتغالي، و2009/2010 مع إنتر ميلان الإيطالي.

وقاد مورينيو أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، وبورتو البرتغالي.

Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT

Mourinho will make his first appearance in the studio for Chelsea’s visit to Manchester United, live on Sky Sports Premier League at 4pm on Sunday.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 10, 2019