الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلاقي وست هام، اليوم السبت، في الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام المباراة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي مع وست هام على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت يوسف سيف.

وكان مانشستر سيتي قد نال كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بعد فوزه بركلات الترجح (5/4) على ليفربول، بعد تعادلهما 1/1، الأحد الماضي، على ملعب ويمبلي.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، ليصبح أول فريق يحرز اللقب مرتين متتاليتين في العقد الأخير.

وأوضح المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لا يتوقع أن يشهد الدوري الإنجليزي سباقًا منفردًا بين فريقه وليفربول فقط هذا الموسم، مثلما كان الحال الموسم الماضي.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ عن غوارديولا قوله: ”أعتقد أن الأمر سيكون مختلفًا، لقد حقق كل فريق خطوة للأمام، نحن وليفربول وضعنا معايير الموسم الماضي، وعلى المنافسين الآخرين تحقيقها، إذا أرادوا دخول تحدي التتويج بالدوري الإنجليزي“.

وأضاف غوارديولا ”أظهر ليفربول ومانشستر سيتي أنهما يستطيعان القيام بذلك، على الآخرين محاولة ذلك، لكن نوعية الفرق الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الأخرى، بالطبع يمكنهم القيام بذلك“.

يشار إلى أن غوارديولا اختار مواطنه ديفيد سيلفا قائدًا جديدًا لمانشستر سيتي، خلفًا للبلجيكي فينسنت كومباني الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.