عناوين الصحف الرياضية العالمية.. صراع ريال مدريد وبرشلونة على نيمار وبداية نارية لليفربول (صور)

شكل موضوع البرازيلي نيمار ومستقبله وسط صراع ريال مدريد وبرشلونة وقرار القضاء بشأن صراع الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني حول مواعيد لقاءات الليغا ومستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف باللقاءات الإعدادية لبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس، والبداية القوية لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز وبداية الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بالبرازيلي نيمار في ظل تزايد الأخبار حول رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان وكتبت:“بدأ في أن يبدو أبيض “ في إشارة لقربه من ريال مدريد.

كما تحدثت عن قرار القضاء الإسباني بحسم مواعيد لعب لقاءات الليغا وكتبت:“الجمعة نعم، الإثنين لا“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن اللقاء الإعدادي الذي سيجمع يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.



سبورت

تحدثت الصحيفة عن نيمار وكتبت:“عرض سوبر من فلورنتينو بيريز لنيمار: 40 مليون يورو راتب سنوي لمدة 5 مواسم“.

كما اهتمت بقرار القضاء بشأن مواعيد لقاءات الليغا وكتبت:“رابطة الليغا تربح الجمعة وتخسر الإثنين“.

كما أجرت حوارًا مع نيتو الحارس الجديد في برشلونة والذي قال: ”إنه حلم أن أكون في برشلونة“.

واهتمت بفوز هدف ميسي في ليفربول بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال وفوز ليفربول في افتتاح لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالبرازيلي نيمار وكتبت:“خيارات نيمار“ مشيرة إلى 4 فرق، هي: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان“.

كما تحدثت الصحيفة عن اللقاء الإعدادي الأخير لبرشلونة أمام نابولي قبل بداية الليغا وتصريحات البرازيلي نيتو الحارس الجديد للفريق“.

واهتمت بقرار القضاء في قضية مواعيد لقاءات الليغا وكتبت:“الجمعة نعم والإثنين لا“.

أس

اهتمت الصحيفة بالبرازيلي نيمار وصراع قطبي إسبانيا على ضمه وكتبت:“باريس سان جيرمان يختار ريال مدريد“.

كما تحدثت عن قرار القضاء في قضية مواعيد لقاءات الليغا وكتبت:“القاضي قرر أن تلعب كرة القدم الجمعة والإثنين لا“.

واهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وكتبت ”جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو: صراع الأجيال“.



الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز حيث وجه إنذارًا لمنافسيه لكنه تعرض لضربة بإصابة حارسه البرازيلي أليسون باكير وكتبت: ”أليسون ضربة قاضية وخوف“.

كما تحدثت عن قرار آرسنال إبعاد لاعبيه مسعود أوزيل وسياد كولاسيناش عن لقاء نيوكاسل بسبب حوادث أمنية تحقق فيها الشرطة.

وتحدثت عن لعب الملاكم البريطاني جوشوا لنزاله الثأري أمام رويز في السعودية.



ميرور

اهتمت الصحيفة بلقاء افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ونوريتش والتي شهدت فوز ليفربول 4/1.

كما تحدثت عن قرار آرسنال بإبعاد لاعبيه أوزيل وكولاسيناش عن لقاء نيوكاسل لدواعٍ أمنية.

واهتمت بتصريحات أولي سولشاير حول مهاجمه ماركوس راشفورد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على افتتاح لقاءات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وفوز أولمبيك ليون خارج ملعبه على موناكو 3/0.

كما تحدثت عن لقاءات، اليوم السبت، وأهمها لقاء أولمبيك مارسيليا وستاد ريمس.



الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل إيكاردي وكتبت:“واندا تقترحه على نابولي وروما يحاول ويوفنتوس في الظل“ وأضافت ”أوريليو يأخذه“.

كما تحدثت عن فوز ليفربول الكبير في افتتاح لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز وعن البلجيكي لوكاكو كتبت ”لوكاكو يمجد كونتي“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن مدرب يوفنتوس وكتبت:“تكلم الآن ساري“.

كما اهتمت بمستقبل إيكاردي وكتبت:“واندا يدفع يوفنتوس نحو إيكاردي“.

وتحدثت عن بداية ليفربول القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز.