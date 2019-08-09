روبرتو كارلوس يفشل في تكرار ركلته ”الأسطورية“ (فيديو)

حاول أسطورة البرازيل وريال مدريد السابق روبرتو كارلوس تكرار ركلته الحرة الشهيرة التي سددها في مرمى فرنسا في مباراة ودية عام 1997، لكنه أخفق هذه المرة في هز الشباك.

ونشر كارلوس البالغ عمره 46 عامًا فيديو لمحاولته في حديقة منزله تكرار هذه الركلة التي سكنت شباك فابيان بارتيز حارس فرنسا، وبدا أن لمساته السحرية لا تزال موجودة.

وركل روبرتو كارلوس هذه الركلة من مسافة نحو 40 مترًا ودارت بشكل رائع مثل ”الموزة“ وسكنت شباك بارتيز بعدما دارت خلف الحائط البشري.

لكن بعد 22 عامًا من هذه المحاولة الناجحة، فشلت محاولة البرازيلي الفائز بكأس العالم 2002 في هز الشباك.