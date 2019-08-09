أنباء عن صفقة تبادلية بين يوفنتوس وإنتر بشأن ديبالا وإيكاردي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى اقتراب يوفنتوس وإنتر ميلان من صفقة تبادلية ينتقل بموجبها باولو ديبالا من يوفنتوس إلى إنتر، ومواطنه الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى اليوفي.

وقالت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية إنه بعد تلاشي فرصة انتقال ديبالا إلى الدوري الإنجليزي بات من المرجح رحيله في صفقة تبادلية مع إيكاردي الذي لا يريده أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر في صفوف الفريق، خاصة بعد منح مهاجمه الجديد روميلو لوكاكو القميص رقم 9 الخاص بإيكاردي.

وفي حال إتمام هذه الصفقة سيستفيد الناديان رغم أن ديبالا تلقى عرضًا من باريس سان جيرمان ليكون خليفة نيمار في حال رحيله.

وتنتهي فترة الانتقالات في إيطاليا يوم 18 أغسطس/آب الحالي، بينما تنتهي في فرنسا بنهاية الشهر.

وكان ديبالا على وشك التعاقد مع مانشستر يونايتد وتوتنهام قبل إغلاق نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس.

وتعثر انتقاله إلى النادي اللندني لأن يوفنتوس لم يكن واثقًا من إيجاد بديل له، بينما تعثر انتقاله إلى أولد ترافورد بسبب خلاف بشأن حقوق صورته حيث طلب 15 مليون جنيه إسترليني للتفاوض على شرائها.