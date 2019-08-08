قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.. ديبالا يقترب بقوة من توتنهام 

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وانضم ديبالا إلى يوفنتوس في 2015 قادمًا من باليرمو الإيطالي مقابل 23 مليونًا و400 ألف جنيه إسترليني.