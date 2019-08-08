قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.. ديبالا يقترب بقوة من توتنهام 

قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.. ديبالا يقترب بقوة من توتنهام 

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام الإنجليزي اقترب بشكل كبير من ضم صانع اللعب الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“، يأمل توتنهام إتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الخميس.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس في 2015 قادمًا من باليرمو الإيطالي مقابل 23 مليونًا و400 ألف جنيه إسترليني.

ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل 10 أهداف ليوفنتوس في الموسم الماضي.

ويتطلع توتنهام بقوة لضم ديبالا، بعد فشله في ضم برونو فيرنانديز، عقب مغالاة ناديه سبورتينج لشبونة البرتغالي في طلباته المالية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث