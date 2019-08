قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.. ديبالا يقترب بقوة من توتنهام 

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام الإنجليزي اقترب بشكل كبير من ضم صانع اللعب الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“، يأمل توتنهام إتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الخميس.

As mentioned on @bbc5live moments ago, the agreements for 25-year-old Argentina forward Paulo Dybala to join Tottenham are now very close #THFC #Juve #DeadlineDay

— David Ornstein (@bbcsport_david) August 8, 2019