قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.. ديبالا يقترب بقوة من توتنهام 

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام الإنجليزي اقترب بشكل كبير من ضم صانع اللعب الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“، يأمل توتنهام إتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الخميس.
As mentioned on @bbc5live moments ago, the agreements for 25-year-old Argentina forward Paulo Dybala to join Tottenham are now very close #THFC #Juve #DeadlineDay
— David Ornstein (@bbcsport_david) August 8, 2019
وانضم ديبالا إلى يوفنتوس في 2015 قادمًا من باليرمو الإيطالي مقابل 23 مليونًا و400 ألف جنيه إسترليني.
ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل 10 أهداف ليوفنتوس في الموسم الماضي.
ويتطلع توتنهام بقوة لضم ديبالا، بعد فشله في ضم برونو فيرنانديز، عقب مغالاة ناديه سبورتينج لشبونة البرتغالي في طلباته المالية.