مصير بوغبا ووجهة ديبالا.. أسئلة تنتظر الإجابة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في إنجلترا

اهتمت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية باليوم الأخير في فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، حيث من المحتمل أن يشهد صفقات مهمة، خصوصًا في ظل ارتباط عدة أندية بلاعبين جدد.

وطرحت الصحيفة عدة أسئلة من بينها مصير المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انتهى الأمر برحيله إلى إنتر ميلان أما باقي الأسئلة فكانت كالآتي:

هل يرحل ويلفريد زاها لإيفرتون؟

ما زال مسلسل المهاجم الإيفواري مستمرًا، حيث يرغب في الرحيل من فريقه كريستال بالاس وينتظر موافقة فريقه على عرض إيفرتون.

ورفض كريستال بالاس عرضًا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، وحال فشل الصفقة اليوم فقد يغادر نحو فريق أوروبي.

هل يتعاقد آرسنال مع البرازيلي دافيد لويز؟

طلب المدافع البرازيلي الرحيل ووافق فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على رحيله، لكن المفاوضات بين الفريقين ستحسم الصفقة.

ويبحث آرسنال عن مدافع بعد رحيل قائده الفرنسي لوران كوتشيلني إلى بوردي وسيحاول خلال الساعات المقبلة حسم الصفقة بمقابل مالي ضئيل.

هل يتعاقد توتنهام مع باولو ديبالا؟

يعتبر ليفي، رئيس توتنهام، متخصصًا في الصفقات التي تأتي في اللحظات الأخيرة وسيستعمل كل مؤهلاته لإقناع يوفنتوس والنجم الأرجنتيني بالقدوم إلى توتنهام.

ويرغب ديبالا في الرحيل كما أن صديقته معجبة بالسكن في لندن، لكنه يطالب براتب يصل لـ300 ألف جنيه إسترليني وهو راتب كبير يرفض توتنهام دفعه.

خطر برونو فيرنانديز؟

اهتمت أندية مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام بنجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الذي ودع جماهير فريقه بالدموع، لكن رحيله نحو الدوري الإنجليزي لم يتم.

ورفض الفريق البرتغالي آخر عرض من توتنهام والذي يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، لكن المفاوضات مستمرة وقد تنجح في اليوم الأخير.

هل يوقع ليفربول مع لاعب مهم؟

فضل الألماني يورغن كلوب عدم تعزيز صفوف فريقه واكتفى بالتعاقد مع حارس بديل وبعض اللاعبين الصغار، ويبقى أمامه يوم واحد لتغيير رأيه.

لكن كلوب يأمل في أن يستعيد الغيني نابي كيتا والإنجليزي أليكس تشامبرلين عافيتهما ومستواهما بعد موسم من الإصابات ليكونا بمثابة تعاقد جديد.

أين ينتهي الدنماركي كريستيان إريكسن؟

فشلت صفقة انتقال اللاعب الدنماركي إلى مانشستر يونايتد ليبقى مصيره معلقًا بالرحيل نحو فريق أوروبي.

ويطالب توتنهام بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه بالنسبة لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز وأقل من المبلغ بـ20 مليون جنيه بالنسبة للفرق الأوروبية.

ويهتم باللاعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وقد تنخفض قيمته لأقل من 50 مليون جنيه إسترليني قبل نهاية فترة التعاقدات في أوروبا.

ماذا سيحدث لغاريث بيل؟

فشلت صفقة انتقال الجناح الويلزي لفريق صيني ولم يقدم مانشستر يونايتد عرضًا لضمه، كما رفض توتنهام القيام بمحاولة لإعادته.

وفي نهاية اليوم الخميس، سيبقى بايرن ميونخ الألماني الأمل الأخير للويلزي للهروب من جحيم الفرنسي زين الدين زيدان.

وماذا عن بول بوغبا؟

رغم محاولات وكيل أعماله ورغبته في الرحيل صمد مانشستر يونايتد أمام الجميع مفضلًا الاحتفاظ بنجمه الفرنسي رغم محاولات ريال مدريد ويوفنتوس.

ومع نهاية فترة الانتقالات في إنجلترا سيقاوم مانشستر يونايتد بقوة للإبقاء عليه لصعوبة تعويضه.

هل يبقى كوتينيو في برشلونة؟

يبدو أن النجم البرازيلي قد يستمر في الفريق الإسباني فالمحاولة الأخيرة من توتنهام لضمه فشلت بسبب رفض اللاعب القدوم للندن.

ورغم ارتباطه بفرق إنجليزية لكن لا أحد منها تحرك لضمه سوى توتنهام.