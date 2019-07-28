”لن نشارك بهذا الجنون“.. رومينيغه يرد على انتقادات عدم دخول بايرن ميونخ بقوة في الميركاتو الصيفي

انتقد كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، ما أسماه ”جنون أسعار اللاعبين“ في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة في الدوري الإسباني.

وقال رومينيغه، في تصريحات لصحيفة ”بيلد“، يوم الأحد: ”نريد منافسة أهل القمة في إيطاليا، إنجلترا وإسبانيا، وأن يتواجد لاعبون شباب في قائمتنا“.

وأضاف: ”الشباب لا يكلف أرقامًا كبيرة في الانتقالات، لا نريد أن نشارك في الجنون الحالي، نملك فلسفة خاصة بنا“.

وتابع: ”يقلقني الذي يحصل في إسبانيا، ليس قيمة الانتقالات بل الرواتب، أنطوان غريزمان، لاعب برشلونة الجديد، على سبيل المثال يتقاضى راتبًا صافيًا من الضرائب من رقمين، والنادي يدفع بالواقع ضعف الرقم؛ لأنه هو المسؤول عن الضرائب، الأمر كأنك تحمل حقيبة ظهر طوال الوقت“.

وأردف: ”بايرن ميونخ يظل فريقًا جذابًا، ترتيبنا الثالث في قائمة اليوفا، نملك ملعبًا رائعًا، ومدينة ميونخ جميلة، نحن مكان جذاب للغاية“.

وأتم: ”هناك صفقات قادمة بالتأكيد، مركزي ممتع بالنسبة لي“.

وتعرض بايرن لهجوم من قبل الإعلام ولاعبي الفريق؛ بسبب عدم تدعيم صفوفه بشكل كاف في الصيف الحالي.

وضم بايرن المدافعين الفرنسيين لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد، ويحاول التعاقد مع ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي.