ما زال نيمار متصدرًا.. لوكاكو ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

أصبح البلجيكي روميلو لوكاكو، المنضم حديثًا إلى نادي إنتر ميلان ثالث أغلى صفقة في التاريخ بواقع 183 مليون جنيه إسترليني بعد وصول معدل انتقاله إلى 5 أندية محققًا الرقم الإجمالي السابق.

وكشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن اللاعب البلجيكي انتقل من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان في صفقة قدرت بنحو 73 مليون جنيه إسترليني، كما تم انتقاله من نادي إيفرتون في العام 2017 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وفضلًا عن انتقاله من ادي أندرلخت إلى تشيلسي وإلى إيفرتون ليصبح إجمالي ما تم إنفاقه عليه 183 مليون جنيه إسترليني محتلًا المركز الثالث في أغلب لاعب على الإطلاق.

واحتل البرازيلي نيمار دا سليفا المركز الأول بعد الصفقة القياسية البالغة 198 مليون جنيه إسترليني بعد انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في العام 2017، فضلًا عن انتقاله إلى إسبانيا من نادي سانتوس بصفقة قدرت بـ 80 مليون جنيه إسترليني، يبلغ مجموع مبيعاته 278 مليون جنيه إسترليني.

واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في نادي يوفنتوس الإيطالي المركز الثاني في القائمة مقابل رسوم نقل إجمالية قدرها 207 ملايين جنيه إسترليني، حيث كلف النجم البرتغالي مانشستر يونايتد 17 مليون جنيه إسترليني في العام 2003، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني في العام 2009، وفي الصيف الماضي، أكمل انتقاله إلى يوفنتوس بمبلغ 99 مليون جنيه إسترليني.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان في المركز الرابع برصيد إجمالي من تنقلاته بواقع 162 مليون جنيه إسترليني من موناكو إلى باريس سان جيرمان منذ يوليو 2018.