ضربة جديدة لإيكاردي.. إنتر ميلان يمنح لوكاكو الرقم 9 (فيديو)

تسلّم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الجديد القميص رقم 9 الذي كان يخص ماورو إيكاردي في السابق في ضربة جديدة للمهاجم الأرجنتيني بعد أن سحب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم شارة القيادة منه في الموسم الماضي.

ونشر إنتر ميلان صورة للمهاجم البلجيكي وهو يرتدي القميص عبر حسابه في ”إنستغرام“ بعد يوم من اكتمال انضمامه من مانشستر يونايتد.

وكان إيكاردي هداف إنتر ميلان في المواسم الخمسة الماضية لكن المدرب أنطونيو كونتي، الذي حل محل لوتشيانو سباليتي بعد انتهاء الموسم الماضي، أكد أن المهاجم خارج حساباته.

وسبق أن ارتدى هذا الرقم في إنتر ميلان البرازيلي رونالدو والكاميروني صمويل إيتو والأرجنتيني هيرنان كريسبو.

وقال لوكاكو إن كونتي، الفائز بـ3 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي كمدرب ليوفنتوس بجانب لقب بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي، كان من الأسباب الرئيسية لتعاقده مع النادي.

وأضاف لمحطة ”إنتر“ التلفزيونية ”نعم لعب المدرب دورًا بارزًا، هو أفضل مدرب في العالم ويساعد لاعبيه في التطور ومسيرته تتحدث عن نفسها“.

كما بدا المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا متحفزًا لإحياء إنتر ميلان الذي قضى نحو عقد من الزمن في ظل غريمه يوفنتوس.

ولم يفز إنتر ميلان، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، بأي لقب كبير منذ كأس إيطاليا 2011 في حين هيمن يوفنتوس على لقب الدوري في آخر 8 مواسم.

وتابع لوكاكو ”كنت بحاجة إلى حافز لأساعد في بناء مستقبل الفريق والمساهمة في تحقيق نجاحات كبيرة“.

???????? | LUKAKU

There are welcomes ????

There are warm welcomes ????????

There are very warm welcomes ????????????

And then there are Antonio #Conte welcomes ????????????????#WelcomeLukaku #NotForEveryone #ForzaInter pic.twitter.com/N0ldluoJ2T

— Inter (@Inter_en) August 9, 2019