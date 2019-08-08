روميلو لوكاكو ينتقل إلى إنتر ميلان رسميًا (فيديو)

أعلن إنتر ميلان انضمام المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو رسميًا عبر بث لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر حساب النادي على تويتر يقول فيه:“إنتر ميلان ليس لأي شخص لذلك أنا هنا“.

واستمتع المهاجم البلجيكي ببداية رائعة مع يونايتد قبل أن ينهي موسمه الثاني وهو يبحث عن مكان في التشكيلة الأساسية.

ووصل اللاعب إلى مطار مالبينسا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تقارير عن اتفاق الناديين على صفقة بقيمة 80 مليون يورو (89.77 مليون دولار) للتعاقد مع لوكاكو البالغ من العمر 26 عامًا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من عشاق نادي إنتر ميلان يتجمعون في المطار للترحيب باللاعب البلجيكي الذي كان يتدرب مع نادي أندرلخت في بلاده خلال الأيام القليلة الماضية.

ولوَّح لوكاكو للجماهير قبل أن يخرج من بوابة برفقة آخرين.