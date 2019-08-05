تصرف لوكاكو يثير الجدل حول مستقبله مع مانشستر يونايتد (صورة)

أثار البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل مجددًا بعد تدربه مع إندرلخت البلجيكي، في إشارة إلى رغبته في الانتقال إلى إنتر ميلان أو يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أنه بعد تجميد اللاعب من جانب مانشستر يونايتد، لجأ إلى التدريب مع إندرخلت حتى يكون في جاهزية للرحيل إلى وجهته المنتظرة.

وعرض نادي إنتر ميلان الإيطالي مبلغ 70 مليون يورو؛ من أجل الفوز بخدمات لوكاكو، ولكن مسؤولي مانشستر يونايتد طالبوا بالحصول على 85 مليون يورو للتنازل عنه، أما نادي يوفنتوس فقد عرض صفقة تبادلية والتفريط في خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا وعرض مبلغ مالي من أجل التعاقد مع لوكاكو.

وطالب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان بسرعة التعاقد مع روميلو لوكاكو في فترة الانتقالات الصيفية.

وغاب مهاجم إيفرتون السابق عن مباريات الجولة التحضيرية في آسيا، ولم يشارك في المباريات الودية بداعي تعرضه للإصابة عكس الحقيقة.