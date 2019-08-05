مانشستر يونايتد يعلن رسميًا ضم هاري ماغواير

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميًا ضم هاري ماغواير، مدافع ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 6 مواسم، بعقد تقدر قيمته بـ80 مليون جنيه إسترليني ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي، يوم الإثنين، أن ماغواير اجتاز الكشف الطبي في اليونايتد، قبل الانتقال بشكل رسمي للشياطين الحمر.

وقال يونايتد في بيانه: ”يسعد مانشستر يونايتد، تأكيد التعاقد مع هاري ماغواير من ليستر سيتي.. وقع هاري عقدًا لست سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر“.

وقال اللاعب عقب التوقيع الرسمي: ”شكرًا لكل من دعمني ولعب دورًا في مسيرتي الاحترافية، أنا فخور للغاية ويشرفني أن ألعب مع مانشستر يونايتد“.

وأضاف: ”من خلال محادثاتي مع المدرب، أنا متحمس للرؤية والخطط التي يملكها للفريق. بات الأمر واضحًا أن سولشاير يبني فريقًا للفوز بالبطولات. أنا أتطلع الآن لأقابل زملائي الجدد في الفريق وأن أبدأ الموسم“.

مانشستر كان قد توصل لاتفاق مع ليستر سيتي، حول رسوم الصفقة، حيث سيصبح ماغواير أغلى مدافع في التاريخ، متخطيًا الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل لصفوف ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في يناير / كانون الثاني 2018.

ماغواير تواجد في مانشستر في عطلة نهاية الأسبوع، لاستكمال التفاصيل النهائية حول انضمامه لليونايتد، كما التقى ماغواير المدير الفني سولشاير، وزملاءه الجدد في كارينغتون، مقر تدريبات الشياطين الحمر.