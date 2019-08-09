كل ما تريد معرفته عن مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز

تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى إنجلترا لمتابعة افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وضيفه نوريتش سيتي في مباراة يبحث خلالها وصيف النسخة الماضية عن بداية مميزة.

ويأمل ليفربول قبل مواجهة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي أن يحقق بداية قوية بعد ضياع لقب كأس الدرع الخيرية في الأيام الماضية أمام مانشستر سيتي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ونوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت رؤوف خليف.

تاريخ مباريات ليفربول ونوريتش

يتفوق فريق ليفربول بشكل واضح على نوريتش سيتي في تاريخ لقاءات الفريقين.

تقابل الفريقان 14 مرة من قبل، ونجح ليفربول في تحقيق الفوز 11 مرة مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة، وحقق نوريتش سيتي فوزًا وحيدًا يوم 1 مايو 1993 قبل 26 عامًا كاملة.

ليفربول وجراح الدرع الخيرية

يبحث ليفربول عن تضميد جراح ضياع لقب كأس الدرع الخيرية بعد خسارة مباراة مانشستر سيتي.

وأكد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه يعمل ألف حساب لفريق نوريتش متمنيًا أن يحقق الفوز في بداية مشوار البريمييرليغ.

وربما يمنح كلوب الراحة الإضافية للنجم السنغالي ساديو ماني الذي وصل متأخرًا، ويعتمد كلوب على تشكيلته التي تضم الحارس أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجوزيف غوميز وترينت أرنولد وآندري روبرتسون للدفاع.

في حين يشارك جورجينهو فاينالدوم وجوردان هندرسون وفابينهو في الوسط ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريغي في الهجوم.

نوريتش سيتي يبحث عن المفاجأة

يدور صراع ألماني مميز خارج الخطوط بوجود دانييل فاركي المدرب الألماني في قيادة نوريتش سيتي في مواجهة يورغن كلوب.

ويغيب عن نوريتش الثلاثي كريستوف زيميرمان ولويس تومبسون وألكسندر تيتي للإصابة.

ويعتمد نوريتش على تشكيلة تضم الحارس تيم كرول وأمامه الرباعي بين جودفري وتيم كلوزه وماكس آرونز وجامال لويس للدفاع، ويقود خط الوسط المخضرم ماريو فرانسيش وتوم ترايبول وماركو ستيبرمان مع الجناحين إيميليانو بونيدا وأونيل هيرنانديز مع المهاجم الفنلندي تيمو بوكي.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن ليفربول يبحث عن تحقيق فوز مميز في بداية مشوار الدوري الإنجليزي خاصة أن الفريق لم يحالفه الحظ في التتويج خلال الموسم المنقضي.

وأضاف:“ كنت أتمنى أن يضم ليفربول صانع لعب مميز في خط الوسط، لكنه اقتصر على تدعيمات محددة وبعيدًا عن النجوم اللامعين في الفترة الماضية“.