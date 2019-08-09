الموعد والقنوات الناقلة لمباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي

يفتتح نادي ليفربول موسم 2019/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف منافسه نوريتش سيتي، اليوم الجمعة، على ملعب أنفيلد.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت رؤوف خليف.

وتعاقد ليفربول في سوق الانتقالات الصيفي مع سيب فان دين بيرغ، وآندي لونرجان، وهارفي إيليوت، والحارس آدريان.

وأكد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، جاهزية المهاجم السنغال ساديو ماني، حيث أوضح أن لديه الفرصة لبدء مباراة الغد، لكنه لم يتخذ قرارًا بعد، قائلًا: ”لقد حصل على راحة أسبوعين فقط، لذا لم يخسر الكثير، وهذا خبر سار“.

وأضاف: ”يبدو لائقًا، خاض أول تدريب مع الفريق، أمس الأربعاء، لأنه وصل يوم الإثنين، وكنا قد أنهينا التدريب بالفعل“.

واحتل ليفربول المركز الثاني الموسم الماضي، خلف مانشستر سيتي الذي أحرز اللقب، برصيد 98 نقطة، بفارق نقطة عن الريدز، الذي يعود آخر لقب له في الدوري الإنجليزي إلى موسم 1989/1990.

وخسر ليفربول بركلات الترجيح (4/5)، أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بعد تعادلهما 1/1.

ويلاقي ليفربول منافسه تشيلسي، يوم الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي، على ملعب فودافون آرينا في تركيا.