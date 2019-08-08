أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. آرسنال ينهي موسم الانتقالات بصفقات نارية ولوكاكو ينضم لإنتر ميلان

أسدل الستار، اليوم الخميس، على سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تم إبرام أكثر من صفقة سواء في توتنهام وآرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وفي الدوري الإسباني ما زال البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان حائرًا ما بين الانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة، فيما وضع الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم لسنة 2018، حدًا لشائعات مغادرته الريال.

توتنهام يتعاقد مع جيوفاني

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده مع الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو قادمًا من ريال بيتيس على سبيل الإعارة لموسم واحد مع بند يسمح بشراء عقده بشكل نهائي صيف 2020 .

وكان لاعب الوسط الأرجنتيني من الصفقات المنتظرة لفريق توتنهام منذ أيام. وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أنه سافر ليلة أمس للندن لإنهاء إجراءات انتقاله لتوتنهام.

وستكلف الصفقة الفريق الإنجليزي حوالي 55 مليون جنيه إسترليني بعد تنفيذه بند التعاقد الإجباري مع اللاعب في نهاية الإعارة.

وأبرم توتنهام صفقة ضم الفرنسي تانغي ندومبيلي من ليون، بصفقة هي الأغلى في تاريخ النادي.

آرسنال يضم ديفيد لويز وكيران

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز، قادمًا من تشيلسي بعقد يمتد حتى يونيو من عام 2021.

وجاء تعاقد آرسنال مع لويز في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية بالدوري الإنجليزي.

وأصدر النادي اللندني بيانًا رسميًا قال فيه: ”تم التعاقد بشكل رسمي مع لويز، بعقد مدته موسمان، وذلك عقب خضوعه للفحص الطبي، مساء الخميس“.

كما أعلن آرسنال بالمشاركة مع سيلتك الأسكتلندي انتقال الظهير الأيسر كيران تيرني في صفقة طويلة الأمد.

وقال النادي الأسكتلندي في بيان: ”وافق سيلتيك على انتقال كيران تيرني إلى آرسنال في صفقة قياسية بلغت 25 مليون جنيه إسترليني (30.35 مليون دولار)“.

وهذا المبلغ جعل الدولي الأسكتلندي تيرني (22 عامًا) أغلى لاعب ينتقل من الدوري الأسكتلندي الممتاز، بعدما تجاوزت قيمته 20 مليون إسترليني دفعها أولمبيك ليون ليضم موسى ديمبلي مهاجم سيلتيك العام الماضي.

وبات تيرني، الذي نشأ في أكاديمية سيلتيك للشباب وساهم في فوز الفريق الأسكتلندي بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، خامس صفقات آرسنال خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتعاقد النادي اللندني مع جابرييل مارتنيلي وداني سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد والجناح نيكولا بيبي، في صفقة قياسية للنادي، وقلب الدفاع وليام ساليبا الذي تمت إعادته إلى سانت إيتيين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ساوثهامبتون يتمسك بريدموند

قال ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن لاعب الوسط نيثن ريدموند وقع عقدًا جديدًا لأربع سنوات؛ ليبقى في النادي حتى 2023.

وسجل ريدموند، الذي شارك في كل مباريات فريقه، 38 في الدوري الموسم الماضي، وتم اختياره أفضل لاعب في ساوثهامبتون خلال الموسم، ستة أهداف وصنع أربعة، ليحتل النادي المركز 16 ويفلت من الهبوط.

إعارة درينكووتر إلى بيرنلي

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم إعارة لاعبه داني درينكووتر إلى فريق بيرنلي، حتى 6 يناير المقبل لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان درينكووتر ”29 عامًا“ انضم لتشيلسي قبل 3 أعوام مقابل مبلغ مالي ضخم، لكنه لم ينضم للقائمة الأساسية للفريق اللندني سوى في 5 مباريات فقط ببطولة الدوري، ولم يشارك في أي لقاء على الإطلاق في الموسم الماضي.

وصرح درينكووتر لموقع بيرنلي الإلكتروني الرسمي أنه قضى وقتًا معقدًا بعض الشيء في تشيلسي، مؤكدًا أن الهدف الآن يتمثل في الوصول للمستوى الذي يكون فيه المدرب سعيدًا بلياقته البدنية ومواصلة التقدم والعمل بجد.

كارول يعود إلى نيوكاسل

كشف نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الخميس، استعادة المهاجم الإنجليزي أندي كارول قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، ووقع كارول عقدًا لمدة موسم واحد قادمًا من وست هام يونايتد.

وجاءت عودة كارول إلى نيوكاسل بعد 8 سنوات ونصف السنة من ترك النادي والانتقال إلى ليفربول في صفقة قياسية وقتها بلغت 35 مليون إسترليني.

مانشستر سيتي يضم حارس ليفربول

تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع الحارس سكوت كارسون على سبيل الإعارة، من ديربي كاونتي، ووقع سكوت عقدًا لمدة موسم مع السيتي، بحيث يكون حارسه الثالث خلف إيدرسون وكلاوديو برافو.

وقال كارسون: ”الانضمام لمانشستر سيتي أمر يدعو للفخر. لا أستطيع الانتظار لرؤية طريقة عمل بيب جوارديولا في الملعب“.

توتنهام يستعير الأرجنتيني جيوفاني

استعار نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الخميس، الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، لاعب ريال بيتيس لمدة موسم على سبيل الإعارة، إضافة إلى وجود بند يسمح للنادي اللندني بشرائه نهائيًا في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة ”ميرور“ أن اللاعب انتقل إلى توتنهام معارًا مقابل 16 مليون يورو، وتبلغ قيمة بند الشراء النهائي 60 مليون يورو.

وأوضحت أن بند الشراء النهائي يتحول إلى إلزامي على توتنهام، في حالة تأهل الأخير للمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2020-2021.

مودريتش باقٍ مع الريال

وفي الدوري الإسباني، أكدت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم لسنة 2018 لن يغادر ريال مدريد، حسب مقربين منه.

وقالت الصحيفة إن مقربين من اللاعب اتصلوا بالصحيفة لنفي الأخبار التي تحدثت عن دخوله في صفقة تبادلية تخص النجم البرازيلي نيمار.

وحسب المصدر، فاللاعب سعيد في مدريد ويركز على الإعداد بشكل جيد لبداية الموسم رفقة فريقه، كما أن الفرنسي زين الدين زيدان يرغب باستمراره في الفريق.

وغاب النجم الكرواتي عن لقاء ريد بول سالزبورغ النمساوي الودي بسبب الإجهاد، وهو ما فتح الباب لتأويلات حول رحيله المحتمل.

كما سبق لميلان عبر مديره التنفيذي الكرواتي بوبان أن نفى الأخبار التي ربطت مواطنه بالانتقال للنادي الإيطالي.

نيمار حائر

استمرت عمليات التكهنات بشأن مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان. حيث قال الصحفي إغناسيو ميغيليز عبر البرنامج الإسباني الشهير ”التشيرينغيتو“: إن البرازيلي نيمار قال ”نعم للانضمام إلى ريال مدريد“.

وكانت تقارير إسبانية عدة كشفت عن عرض مغرٍ من العملاق ريال مدريد لضم النجم المثير للجدل، إذ كشف موقع ”Sport“ تقديم رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لعرض بقيمة 120 مليون يورو، والاستغناء عن أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، الكرواتي لوكا مودريتش، 33 عامًا، في صفقة كبرى من أجل ضمان أن يرتدي نيمار قميص ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع أن سان جيرمان وريال مدريد لا يختلفان كثيرًا في شأن القيمة الإجمالية للصفقة التي ستقترب من 180 مليون يورو، علمًا بأن بيريز اقترح عقدًا لمدة 5 سنوات، بنفس المميزات المالية التي يتقاضاها نيمار في النادي الباريسي.

روميلو لوكاكو ينتقل إلى إنتر ميلان

أعلن إنتر ميلان انضمام المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو رسميًا عبر بث لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر حساب النادي على تويتر يقول فيه:“إنتر ميلان ليس لأي شخص لذلك أنا هنا“.

واستمتع المهاجم البلجيكي ببداية رائعة مع يونايتد قبل أن ينهي موسمه الثاني وهو يبحث عن مكان في التشكيلة الأساسية.

ووصل اللاعب إلى مطار مالبينسا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط تقارير عن اتفاق الناديين على صفقة بقيمة 80 مليون يورو (89.77 مليون دولار) للتعاقد مع لوكاكو البالغ من العمر 26 عامًا.