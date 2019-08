رسميًا.. آرسنال يعلن تعاقده مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز (فيديو)

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز، قادمًا من تشيلسي بعقد يمتد حتى يونيو من عام 2021.

وجاء تعاقد آرسنال مع لويز في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية بالدوري الإنجليزي.

وأصدر النادي اللندني بيانًا رسميًا قال فيه: ”تم التعاقد بشكل رسمي مع لويز، بعقد مدته موسمان، وذلك عقب خضوعه للفحص الطبي، مساء الخميس“.

وانضم ديفيد لويز إلى تشيلسي في صيف 2011 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لموسمين من 2014 إلى 2016، قبل أن يعود إلى الفريق اللندني مجددًا في صيف 2017.

ويتمتع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بخبرة كبيرة حيث لعب خلال مسيرته 524 مباراة في 13 عامًا.

ومن المقرر أن يرتدي الرقم 23 مع المدفعجية.

— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019