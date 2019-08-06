أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: روني يعلن انضمامه إلى ديربي كونتي.. ونيمار يستعرض مهاراته

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

روني يعلن انضمامه إلى ديربي كونتي

نشر واي روني، لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق، صورة له عبر صفحته الشخصية، عقب انضمامه إلى نادي ديربي كونتي الإنجليزي، وعلّق روني أعلى الصورة قائلًا:“يسعدني أن أعلن أنني سأنضم إلى ديربي كونتي كمدرب ولاعب في يناير“.

ليفربول يعلن انتقال أوينجي إلى صفوف ماينز

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي عن رحيل اللاعب الشاب النيجيري تايو أوينجي إلى صفوف نادي ماينز الألماني، لمدة عام على سبيل الإعارة، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب، وعلّقت أعلى الصورة قائلة:“انضم تايو أوينجي إلى ماينز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ويخضع للكشف الطبي والدولي المكتمل، كل التوفيق لتايو في موسم 19/20″.

ريبيري يحتفل بذكرى أول مباراة له بقميص البايرن

نشر فرانك ريبيري، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق، صورة له عبر صفحته الشخصية في أولى لقاءاته مع الفريق البفاري، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“في مثل هذا اليوم منذ 12 عامًا كانت أول مباراة لي في كأس ألمانيا مع بايرن ميونيخ“.

نيمار يستعرض مهاراته بحذائه الجديد

نشر البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له، وهو يستعرض مهاراته بحذائه الجديد كدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية، وقال اللاعب أعلى الفيديو:“حاول اللحاق والحصول على آخر“.

ماتيو كوفاتشيتش: لا يمكن أن تنتظر بداية الموسم

نشر ماتيو كوفاتشيتش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية في أحد الشوارع، وعلق أعلى الصورة قائلًا:“لا يمكن أن تنتظر بداية الموسم“، حيث يعد الموسم المقبل الأول له مع البلوز عقب انتقاله من صفوف نادي ريال مدريد.

كريم بنزيما: جاهز للموسم الجديد

نشر كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورًا له من تدريبات الفريق، وعلّق أعلى الصورة:“كل شيء على ما يرام“، كإشارة إلى جاهزيته للموسم الجديد.

أكسيل فيستل يحتفل بمرور عام على توقيعه لبروسيا دورتموند

نشر البلجيكي أكسيل فيستل، لاعب نادي بروسيا دورتمود الألماني، فيديو له منذ عام، أثناء حضوره للتوقيع على عقود انضمامه لنادي بروسيا دورتموند، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا:“لحظة خاصة بالتوقيع لبروسيا دورتمود منذ عام، مثل اليوم نتطلع إلى سنوات أكثر نجاحًا“.

كالوم تشامبرز يودّع كوسيلني

حرص كالوم تشامبرز، لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي على وداع زميله السابق كوسيلني، الذي انتقل إلى نادي بوردو الفرنسي، حيث نشر تشامبرز صورًا تجمعه بزميله السابق، وعلّق أعلى الصور قائلًا:“من دواعي سروري المطلق أن تكون قادرًا على اللعب والتعلم من هذا الرجل، أتمنى لك الأفضل“.

نجوم النصر السعودي يستعرضون الأطقم الجديدة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي فيديو لنجوم الفريق بالأطقم الجديدة، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو قائلة:“أطقم النصر“، ويستعد الفريق السعودي لانطلاق الموسم الجديد والحفاظ على النتائج الجيدة التي قدمها الموسم الماضي.

جنش: أخبار جيدة

نشر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، صورة له عبر صفحته الشخصية تجمعه بأمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، وعلّق جنش أعلى الصورة قائلًا:“أخبار جيدة عقب الاجتماع“، حيث وافق الحارس على تمديد تعاقده مع ناديه.