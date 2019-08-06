غوميز يقود نادي الهلال السعودي لاكتساح الأهلي برباعية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

غوميز يقود نادي الهلال السعودي لاكتساح الأهلي برباعية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قاد الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي فريقه لوضع قدم في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن أحرز هاتريك في فوز ”الزعيم“ على مضيفه أهلي جدة السعودي 4-2، في ذهاب دور 16 من المسابقة.

تقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة، قبل أن يتعادل الهلال في الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز، لكن الفريق المضيف أنهى الشوط الأول متقدمًا، بعدما سجل دجانيني تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل غوميز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 46، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يسجل عبدالله الحافظ الهدف الرابع في الدقيقة 80.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب الهلال في الرياض الثلاثاء المقبل.

https://twitter.com/beINSPORTS_MENA/status/1158791135596171264