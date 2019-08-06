غوميز يقود نادي الهلال السعودي لاكتساح الأهلي برباعية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

قاد الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي فريقه لوضع قدم في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن أحرز هاتريك في فوز ”الزعيم“ على مضيفه أهلي جدة السعودي 4-2، في ذهاب دور 16 من المسابقة.

تقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة، قبل أن يتعادل الهلال في الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز، لكن الفريق المضيف أنهى الشوط الأول متقدمًا، بعدما سجل دجانيني تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل غوميز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 46، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يسجل عبدالله الحافظ الهدف الرابع في الدقيقة 80.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب الهلال في الرياض الثلاثاء المقبل.

#دوري_أبطال_آسيا هدف ⚽️ ومن غيرك يا عمر السومة ???? الأهلي 1 الهلال 0#ACL2019 pic.twitter.com/mrSboomLA8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019

#دوري_أبطال_آسيا هدف ⚽️الرد لا يتأخر من غوميز بعد معزوفة هلالية جميلة! الأهلي 1 الهلال 1#ACL2019 pic.twitter.com/crQ4l4LfyU — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019

https://twitter.com/beINSPORTS_MENA/status/1158791135596171264

#دوري_أبطال_آسيا هدف ⚽️ غوميز يعود مجدداً ويسجل التعادل للزعيم! الأهلي 2 الهلال 2#ACL2019 pic.twitter.com/6XeIxSZhuL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019

#دوري_أبطال_آسيا هدف ⚽️الزعيم يتقدم! غوميز يواصل تميزه ويكمل الهاتريك! الأهلي 2 الهلال 3#ACL2019 pic.twitter.com/dqAtefnV5S — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019