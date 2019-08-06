مانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة قبل ساعات على نهاية الميركاتو

كشف موقع ”غول“ العالمي تفاصيل صفقة الساعات الأخيرة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل ساعات على إغلاق سوق الانتقالات الحالية ”الميركاتو الصيفي“ في إنجلترا.

وتغلق سوق الانتقالات في تمام الساعة السادسة مساء بعد غد الخميس بتوقيت جرينتش، ولن يسمح بعد هذا التاريخ للأندية الإنجليزية بضم أي لاعبين جدد، في حين يمكن لها بيع لاعبين إلى دوريات أخرى لم تغلق فيها سوق الانتقالات.

وقال موقع ”غول“ إن نادي يوفنتوس الإيطالي وافق بشكل رسمي على بيع ظهيره البرتغالي خواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي مقابل 30 مليون يورو، في صفقة تبادلية تتضمن حصول البيانكونيري على خدمات البرازيلي دانيلو لاعب السيتي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن كانسيلو البالغ من العمر 25 عامًا، سيلتحق بصفوف السيتي قبل ساعات قليلة على إغلاق الميركاتو الصيفي، بعد أن ودع بالفعل زملاءه في يوفنتوس.

ويلعب مانشستر سيتي، حامل اللقب، يوم السبت المقبل مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، حين يواجه وستهام يونايتد خارج أرضه.

وسوف ينتقل دانيلو إلى يوفنتوس بعقد مدته 5 مواسم، ويحصل اللاعب على 4 ملايين يورو راتبًا سنويًا صافيًا.