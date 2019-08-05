صحيفة: ليروي ساني سينضم إلى بايرن ميونخ بصفقة قياسية

كشفت تقارير صحفية فرنسية، الاثنين، أن الجناح الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، سينضم إلى بايرن ميونخ الألماني بصفقة قياسية، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال صحيفة ”فرانس فوتبول“، إن ساني سينضم إلى بايرن ميونخ، مقابل 110 ملايين يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الألماني.

وأضافت الصحيفة: ”ساني سيوقع على عقود مع بايرن لمدة 5 سنوات، وبراتب سنوي بقيمة 18 مليون يورو، ليتخطى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يحصل على 16 مليون يورو“.

وسيتجاوز ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، زميله الجديد لوكاس هيرنانديز، الذي انضم إلى النادي البافاري قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 80 مليون يورو.

وانضم ساني، البالغ من العمر 23 عامًا إلى مانشستر سيتي، قادمًا من شالكة الألماني، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف العام 2021، لكن يتردد أنه يريد العودة إلى ألمانيا، في حين قال مدربه في مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا إن مستقبل اللاعب بيده.

وشارك ساني في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، أمس الأحد، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، لكنه غادر الملعب قبل أن يتم 15 دقيقة، بعدما تعرض للإصابة.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016، وشارك مع الفريق في 134 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45 هدفًا.