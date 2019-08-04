أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: نجوم مانشستر سيتي يحتفلون بلقب درع الاتحاد.. ومبابي يشكر الصين

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كلاوديو برافو: الكأس الأولى مفتاح النجاح

نشر كلاوديو برافو، حارس مرمى مانشيستر سيتي الإنجليزي، صورًا لاحتفالات الفريق بالفوز بدرع الاتحاد، وعلق برافو أعلى الصور قائلًا: ”مفتاح النجاح هو الكأس الأولى من الموسم.. حسنا فعل الأولاد“.

رحيم سترلينغ: بداية جيدة

نشر رحيم سترلينغ صاحب هدف مانشستر سيتي في شباك ليفربول، صورة له برفقة زملائه وهم يحملون الدرع، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”بداية جيدة.. كأس آخر في الحقيبة“.

والكر: طريقة رائعة لبدء الموسم

نشر كيلي والكر، لاعب نادي مانشستر سيتي، صورة له وهو يحمل درع البطولة، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”طريقة رائعة لبدء الموسم.. الكأس الأولى“، وكان والكر قد نجح في إنقاذ مرمى فريقه من هدف مؤكد أمام نادي ليفربول.

جيمس ميلنر: قدمنا أداء جيدا أمام مانشستر سيتي

حرص جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول على توجيه رسالة لزملائه عبر صفحته الشخصية، عقب خسارة درع الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، حيث نشر ميلنر صورة لفريق ليفربول، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أداء جيد من الأولاد، خاصة الشوط الثاني، نحن في مكان جيد حتى الأسبوع المقبل“.

روبرتسون يشكر الجماهير

حرص أندرو روبرتسون، لاعب نادي ليفربول، على توجيه الشكر للجماهير التي ساندت الفريق اليوم أمام نادي مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على لقب درع الاتحاد الإنجليزي، والذي حسمه المان سيتي بركلات الترجيح، حيث نشر اللاعب صورة له، وهو يرد على تحية الجماهير، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”شكرا لدعمكم اليوم.. نتطلع إلى الجمعة“.

أشلي يونغ: مستعدون للقاء الافتتاح

نشر أشلي يونغ لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة من لقاءات الفريق استعدادا للموسم الجديد، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”كان شهرا جيدا للتدريب.. نحن مستعدون للمباراة الافتتاحية يوم الأحد المقبل في أولد ترافورد“.

مبابي: شكرا الصين

نشر كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”شكرا الصين“، بعدما حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر الفرنسي التي جمعت بين باريس سان جيرمان ورين، والتي انتهت بفوز رفاق مبابي بهدفين مقابل هدف باستاد شينزن في الصين.

أشرف حكيمي يحتفل بفوز بروسيا دورتموند

حرص المغربي أشرف حكيمي على الاحتفال بفوز فريقه بروسيا دورتموند بأول ألقابه هذا الموسم عقب التغلب على بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني، حيث نشر اللاعب صورًا له عبر صفحته الشخصية من احتفالات فريقه بالكأس، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”كأس السوبر“.

بويول: برشلونة سوف يستمر في إسعاد جماهيره

علق المدافع الإسباني كارليس بويول، القائد الأسبق بنادي برشلونة الإسباني عبر صفحته الشخصية على زيارته لناديه السابق قائلًا: ”لا أشك أن برشلونة سوف يستمر في منحنا العديد من الأفراح“.

السولية ينعى والد حسني عبد ربه

نعى عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي السابق، والد زميله السابق حسني عبد ربه، والذي وافته المنية بالأمس، حيث قال السولية عبر صفحته: ”البقاء لله في وفاة والد الكابتن حسني عبدربه.. ربنا يرحمه ويصبر أهله يارب“.