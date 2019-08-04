هدف مباراة برشلونة وآرسنال.. 1/0 للمدفعجية (فيديو)

تقدم أوباميانغ لاعب نادي آرسنال بهدف لصالح فريقه في شباك برشلونة خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس خوان غامبر الودية، على ملعب“ كامب نو“.

وأحرز أوباميانغ هدفه في الدقيقة 36 بعدما تلقى تمريرة جميلة من أوزيل، وسدد صاورخًا في شباك البارسا.

أرسنال 1-0 برشلونة .. ???????? pic.twitter.com/54B6SsFzPa — FCB Media / IG ???? (@FCBMediaUltra) August 4, 2019

وخاض البارسا مواجهتين وديتين، الأولى أمام تشيلسي وانتهت بفوز البلوز بنتيجة (2-1)، والثانية أمام فيسيل كوبي الياباني، وحقق البارسا الفوز بهدفين دون ردٍ.

أما آرسنال فخاض مواجهة أمام أوليمبك ليون، في نهائي كأس الإمارات، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي (2-1).