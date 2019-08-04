تشكيل مباراة برشلونة وآرسنال في بطولة كأس خوان غامبر

يواجه نادي برشلونة الإسباني نظيره آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس خوان غامبر الودية، على ملعب ”كامب نو“.

وخاض البارسا مواجهتين وديتين، الأولى أمام تشيلسي وانتهت بفوز البلوز بنتيجة (2-1)، والثانية أمام فيسيل كوبي الياباني وحقق البارسا الفوز بهدفين دون رد.

أما آرسنال فخاض مواجهة أمام أوليمبك ليون، في نهائي كأس الإمارات، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي (2-1).

وفيما يلي التشكيل الرسمي للفريقين: