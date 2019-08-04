تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. شائعات الإعارة تظهر في ”العملية نيمار“.. وكوتينيو يحدد موقفه

لم تتوقف التكهنات حول مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي لا يزال موقفه غامضًا في الموسم المقبل.

ويبدو أن نيمار سيظل مصدر التكهنات والشائعات حتى حسم موقفه بشكل رسمي، أو إغلاق سوق الانتقالات، الميركاتو الصيفي، في الثاني من سبتمبر المقبل، دون أن يتغير وضعه كلاعب في باريس سان جيرمان، رغم رغبته في العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، ورغبة الأخير أيضًا في ذلك، ولكن تبقى كلمة الحسم في أيدي النادي الفرنسي.

نيمار إلى أين؟

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن القطري ناصر الخليفي لم يتنازل عن طلبه القديم بالحصول على 300 مليون يورو مقابل بيع نيمار، علمًا بأن التعاقد مع النجم البرازيلي كان مقابل 222 مليون يورو قبل عامين.

إلا أن صحيفة ”سبورت“ الإسبانية قالت، اليوم، إن برشلونة وباريس سان جيرمان يتفاوضان على صفقة بنظام الإعارة، بحيث يلعب نيمار الموسم المقبل معارًا إلى برشلونة مع خيار الشراء.

وأضافت الصحيفة أن إدارة سان جيرمان استسلمت أمام ضغوط نيمار، مشيرة إلى أن اللاعب البرازيلي سيعود إلى بيته من جديد.

وأشارت إلى أن الصفقة اقتربت من الإنجاز، وأنه يتبقى فقط الرتوش الأخيرة، قبل الإعلان الرسمي.

وتوترت العلاقة بين نيمار وإدارة باريس سان جيرمان، الصيف الحالي، ولم يشارك اللاعب حتى الآن مع الفريق.

وقضى نيمار 4 مواسم مع برشلونة الذي كان قد انضم إليه في 2013، وتوج معه بعدة ألقاب، منها لقب دوري أبطال أوروبا، ولقبان في الدوري الإسباني، وسجل للفريق 105 أهداف، وصنع 77 في 186 مباراة.

قرار كوتينيو وصفقة فيربو

كشفت تقارير صحفية آخر تطورات موقف البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني، من البقاء في ”كامب نو“، أو الرحيل إلى وجهة جديدة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن جميع التقارير التي أشارت إلى وجود مفاوضات بين برشلونة ونادي آرسنال الإنجليزي لإعارة كوتينيو ليس لها أساس من الصحة.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من كوتينيو قولها إن نادي برشلونة لم يبلغ البرازيلي الدولي بوجود أي عروض لانتقاله في الموسم الجديد، كما أن اللاعب نفسه مصرّ على البقاء في صفوف البارسا، وإثبات وجوده، ويرى أن فترة الـ18 شهرًا التي قضاها ليست كافية لإظهار جميع إمكاناته.

وأكدت المصادر أن كوتينيو أبلغ إدارة برشلونة برغبته في البقاء، وأن أي حديث عن رحيله يكون من خلال اتفاق نهائي، وليس عن طريق الإعارة التي يرفضها اللاعب تمامًا.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة ناديي آرسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين في الحصول على خدمات كوتينيو، وذلك قبل أيام قليلة على إغلاق سوق الانتقالات، الميركاتو الصيفي، في إنجلترا.

وسيتم إغلاق باب التعاقدات الجديدة في إنجلترا بحلول الساعة السادسة مساء يوم الثامن من أغسطس الجاري، في حين يبقى الباب مفتوحًا أمام رحيل اللاعبين من الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، إلى دوريات أخرى ستظل أبواب الانتقالات مفتوحة فيها حتى مطلع سبتمبر المقبل.

وأعلن نادي برشلونة تعاقده رسميًا مع جونيور فيربو، الظهير الأيسر لريال بيتيس، اليوم الأحد.

وأشارت الصحف الإسبانية، إلى أنَّ فيربو انتقل لبرشلونة مقابل 18 مليون يورو، إضافة لـ7 ملايين كمتغيرات.

وسيكون فيربو، جزءًا من كتيبة الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، التي ستشارك في جولة إعدادية في الولايات المتحدة، وستواجه فريق نابولي مرتين.

تجميد إيكاردي

وصلت العلاقة بين نادي إنتر ميلان ومهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى منعطف خطير، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد.

وقالت صحيفتا ”كوريري ديلوسبورت“ و“غازيتا ديلوسبورت إن نادي إنتر ميلان وجّه تهديدًا مباشرًا إلى إيكاردي في أعقاب رفض اللاعب الانتقال إلى ناديي نابولي وروما.

وأشارت الصحيفتان إلى أن رسالة إدارة إنتر ميلان إلى إيكاردي كانت واضحة تمامًا، وهي أن عليه الانتقال إلى أحد الناديين أو مواجهة تجميده لمدة عامين حتى نهاية عقده مع النيراتزوري.

وأكدت التقارير أن إيكاردي رفض عرضي روما ونابولي، لأنه يريد البقاء في إنتر ميلان أو الرحيل إلي نادي يوفنتوس، وهو ما تعترض عليه إدارة الإنتر تمامًا.

وخرج إيكاردي من حسابات المدرب الإيطالي الجديد للإنتر أنطونيو كونتي، ولا يضعه الأخير ضمن مشروعه المستقبلي في النيراتزوري، خاصة في ظل الأزمات التي أثارها اللاعب الموسم الماضي، ما أدى إلى سحب شارة القيادة منه.

ويرفض مسؤولو الإنتر انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس، إلا في حالة واحدة فقط، وهي الحصول على خدمات مواطنه باولو ديبالا، الذي يتفاوض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع اليوفي للتعاقد معه في صفقة تبادلية أخرى تتضمن انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو إلى البيانكونيري.

إيفرتون يضم مويس كين

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسميًا، ضم مويس كين قادمًا من يوفنتوس الإيطالي حتى العام 2024.

وكانت تقارير كشفت أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق نهائي مع التوفيز على بيع المهاجم الإيطالي الشاب، في صفقة تصل قيمتها 30 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يتقاضى كين راتبًا سنويًا يقدر بـ3 ملايين يورو، مقابل الانضمام للفريق الإنجليزي لمدة 5 سنوات.

وحاول البيانكونيري إقحام شرط يمنحه أحقية شراء كين في المستقبل، ولكن إيفرتون رفض ذلك، مقابل منح يوفنتوس أولوية ضمه في حال الرغبة بالبيع.

ويعتبر صاحب الـ19 عامًا من خريجي أكاديمية يوفنتوس، حيث حصل على فرصته الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب ماسيميليانو آليغري، لكنه يبدو خارج حسابات ماوريسيو ساري.

يذكر أن مويس كين من خريجي نادي تورينو، وانضم إلى يوفنتوس في 2011، وخاض مع الفريق الأول للسيدة العجوز 21 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع هدفًا.