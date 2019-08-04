عناوين الصحف الرياضية العالمية: فان دي بيك يقترب من ريال مدريد.. وبوغبا باقٍ في مانشستر يونايتد

شكل الهولندي دوني فان دي بيك، متوسط ميدان أياكس، واقترابه من ريال مدريد وقرب تعاقد برشلونة مع ظهير أيسر ريال بتيس ومستقبل البرازيلي نيمار داسيلفا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بالظهور الأول المنتظر للفرنسي أنطوان غريزمان بقميص برشلونة في ”كامب نو“ بمناسبة كأس جوان غامبر أمام آرسنال، والدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي وتتويج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي وتعاقدات الأندية الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتعاقدات ريال مدريد، وكتبت: ”فان دي بيك: نعم، بول بوغبا: لا“، دي بيك يؤكد المفاوضات: ”نعم، مدريد يتحدث مع أياكس“، سولشاير يغلق الباب أمام الفرنسي: ”بوغبا سيبقى في يونايتد“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد وديًّا على أتلتيكو سان لويس المكسيكي 2-1.

سبورت

الصحيفة تحدثت عن إمكانية نجاح برشلونة في التعاقد مع نيمار، وكتبت: ”الفريقان يتفاوضان على إعارة نيمار دون بند إجباري لشراء عقده ليتمكن من اللعب لبرشلونة“.

كما اهتمت بالظهير الأيسر لريال بيتيس المرشح للانتقال إلى برشلونة، وكتبت: ”جونيور وقع تقريبا“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بلقاء برشلونة وآرسنال في الكامب نو في إطار كأس جوان غامبر.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرب إعلان برشلونة تعاقده مع الظهير الأيسر لريال بيتيس، وكتبت: ”جونيور فيربو يوقع اليوم“.

كما اهتمت بمواجهة برشلونة وآرسنال في الكامب، إذ ستظهر الوجوه الجديدة في الملعب الشهير.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيكو سان لويس المكسيكي، ومشكلة ريال مدريد في عدد اللاعبين خارج قواعد الاتحاد الأوروبي.

الصحيفة تحدثت عن لقاء الدرع الخيرية الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول.

آس

تحدثت الصحيفة عن الهولندي دوني فان دي بيك المرتبط بالانتقال لريال مدريد، وكتبت: ”فان دي بيك يعتقد ذلك“.

كما اهتمت بعودة أنطوان غريزمان للكامب نو للعب وهذه المرة بقميص برشلونة حين يواجه آرسنال.

الصحيفة اهتمت أيضًا بسباقات الموتوجي بي والفورمولا 1.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بلقاء السوبر الفرنسي الذي توج فريق باريس سان جيرمان باللقب على حساب ستاد رين بلمسة سحرية من الأرجنتيني أنحل دي ماريا الذي سجل الهدف الثاني لفريقه من ضربة حرة مباشرة.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالبرازيلي دانيلو والمرشح للرحيل نحو يوفنتوس في صفقة تبادلية يستفيد من خلالها مانشستر سيتي من البرتغالي كانسيلو، وأكدت أن البرازيلي مستعد لتخفيض راتبه من أجل اليوفي.

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي ما زال لم يحسم موقفه من الرحيل نحو مانشستر يونايتد، وكتبت: ”ديبالا – الحقيقة“، مؤكدة أنه سيخبر يوفنتوس بقراره النهائي.

كما اهتمت بنتائج الفرق الأوروبية الودية، إذ تعادل ميلان أمام مانشستر يونايتد 2-2 وخسر بضربات الترجيح وفوز روما على ليل 3-2.

كما تحدثت عن مارو إيكاردي، وكتبت: ”إيكاردي خطوة للوراء“.

اللاغازيتا

اهتمت الصحيفة بصفقة لاعب مانشستر يونايتد لوكاكو، وعنونت في صدر صفحتها: لوكاكو.. الجولة الأخيرة.. يوفنتوس وإنتر في المبازرة النهائية.. هجوم باراتيشي.. ماروتا يعود.

المدير الرياضي للبيانكونيري في لندن ولكن عقدة ديبالا لا تزال قائمة.. النيرازوري لا يستسلم.

وعن قضية إيكاردي، قالت: ”النادي يريد إبعاده لمدة عامين إذا لم يغادر“.