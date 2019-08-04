قبل انطلاق الدوري الإسباني.. ”ماركا“ ترصد أبرز اللاعبين الذين نالوا ثقة زيدان في تشكيلة ريال مدريد

اهتمت صحيفة ”ماركا“ باللقاءات الإعدادية لفريق ريال مدريد وتأثيرها على التشكيل الأساسي للفريق في بداية الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو، وخصوصًا في الجهة اليمنى، إذ كان من المقرَّر أن يشغلها ماركو أسينسيو قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وما زال أمام ريال مدريد لقاءان ودّيّان سيلعبهما أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي وروما الإيطالي قبل بداية الدوري الإسباني بلقاء سيتا فيغو يوم الـ 17 من الشهر الحالي.

وما زال لوكاس فاسكيز يملك ثقة زيدان لكونه شارك في 244 دقيقة في اللقاءات الخمسة الإعدادية، مقابل 203 لفينسيوس جونيور و64 لماركو أسينسيو قبل إصابته.

وجاء تغيير مركز النجم البرازيلي الشاب من اليسار إلى اليمين في غير صالحه، حيث فقد الكثير من الكرات وفشل في تأكيد مستواه خصوصًا على صعيد المراوغات والعودة للدفاع واستغلال الفرص أمام المرمى.

ويعتبر فاسكيز تاسع لاعب استخدمه زيدان بمعدل الدقائق في اللقاءات الإعدادية، ويتصدر القائمة الألماني توني كروس، والذي لعب 335 دقيقة من أصل أكثر من 450 دقيقة لعبها ريال مدريد.

ويأتي خلف الألماني الثنائي البرازيلي مارسيلو والفرنسي كريم بنزيما بـ290 دقيقة، ثم البلجيكي إيدن هازارد بـ275 دقيقة وكيلور نافاس بـ270 دقيقة ثم لوكا مودريتش بـ267 دقيقة وسيرجيو راموس بـ260 دقيقة وناتشو بـ259 دقيقة.

وكان النجم البلجيكي هازارد أكثر مشاركة بالنسبة للوافدين الجدد، يليه البرازيلي رودريغو بـ183 دقيقة ثم الياباني كوبو بـ103 دقائق، والفرنسي ميندي بـ90 دقيقة والصربي لوكا يوفيتش بـ89 دقيقة.

وتعرض المهاجم الصربي، والظهير الأيسر الفرنسي للإصابة وغابا عن اللقاءات الودية الأخيرة لريال مدريد.

وحقق ريال مدريد فوزًا وحيدًا في 5 لقاءات وتعادل في لقاء، وتلقى 3 هزائم في فترة تأهيلية أثارت الشكوك وتلقى الفريق 16 هدفًا وسجل 11.