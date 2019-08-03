المحكمة تصدم كريستيانو رونالدو بقرار جديد بشأن قضية الاغتصاب

رفضت المحكمة الأمريكية التي تنظر في قضية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف يوفنتوس الإيطالي، فرض سرية على القضية المتهم فيها باغتصاب فتاة تدعى كاثرين مايورغا من لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف موقع ”calciomercato“، أن قاضي المحكمة الأمريكية صدم رونالدو ورفض طلبه بالتكتم على تفاصيل القضية التي حدثت منذ 10 سنوات ويواجه فيها رونالدو تهمة الاغتصاب قبل 10 أعوام.

وطلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المحكمة وقف نشر التسجيلات الخاصة بالقضية لأنه يخشى أن تضر سمعته كلاعب وعقود الرعاية بالنسبة له.

وكانت المحكمة الأمريكية قد أسقطت تهمة الاغتصاب عن رونالدو قبل عدة أسابيع ولم يتم نشر تفاصيل القضية، وبقرار المحكمة الأخير سيتم نشر كافة تفاصيل القضية وهو ما يرعب النجم البرتغالي من تأثيرها السيئ على سمعته.