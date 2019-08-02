كريستيانو رونالدو ينصح ديبالا بالانضمام إلى مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الجمعة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، نصح زميله الأرجنتيني باولو ديبالا بالانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة ”مترو“، فإن ديبالا طلب رأي كريستيانو رونالدو، بشأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأضافت ”مترو“ أن رونالدو رد على ديبالا برسالة عبر تطبيق ”واتس آب“، قال فيها إن هذا الانتقال فرصة جيدة له، لأن مانشستر يونايتد هو من جعله (رونالدو) بطلًا، ويمكن أن يتكرر نفس السيناريو مع اللاعب الأرجنتيني.

وتقلص دور ديبالا، البالغ من العمر 25 عامًا، في يوفنتوس، منذ انضمام رونالدو إلى السيدة العجوز، يتردد أن إدارة يوفنتوس تريد بيع ديبالا، وأن مانشستر يونايتد يريد التعاقد معه.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس صيف العام 2015، وسجل للفريق 78 هدفًا وصنع 30 في 182 مباراة.

في حين لعب رونالدو لمانشستر يونايتد 6 مواسم، سجل له فيها 118 هدفًا في 292 مباراة، قبل أن يغادره إلى ريال مدريد، صيف العام 2009، مقابل 94 مليون يورو.