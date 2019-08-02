أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: إنتر ميلان ينقض على ديبالا.. وريال مدريد يتخلّى عن حلم بوغبا

قبل أقل من أسبوع على إغلاق سوق الانتقالات، الميركاتو الصيفي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البرمييرليغ، تصدر الأرجنتيني باولو ديبالا بورصة الانتقالات خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضم نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي.

وتغلق سوق الانتقالات في إنجلترا أبوابها مساء يوم 8 أغسطس الجاري، وتبذل الأندية الإنجليزية جهودًا مضنية لحسم بعض الصفقات في اللحظات الأخيرة.

غموض موقف ديبالا

ولا يزال الموقف النهائي للأرجنتيني ديبالا غامضًا، في ظل مفاوضات ألمانيو مع مدير أعماله وناديه يوفنتوس، والنصيحة التي أسداها له البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم اليوفي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن رونالدو نجم نصح ديبالا بالانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن ديبالا طلب نصيحة رونالدو، النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني، فيما يتعلق بالعرض الذي تلقاه للانضمام إلى ”أولد ترافورد“ في الموسم الجديد.

وأكدت أن نصيحة رونالدو إلى النجم الأرجنتيني الدولي كانت ضرورة الموافقة على عرض مانشستر يونايتد، لأن النادي الإنجليزي يستطيع أن يجعل من ديبالا بطلًا.

ووصفت الصحيفة رونالدو بأنه صاحب نفوذ ورأي مسموع في انتقالات اللاعبين من وإلى يوفنتوس، خاصة أن نصيحته لعبت دورًا مهمًا بحسم موقف المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من الانضمام إلى اليوفي خلال فترة الانتقالات الجارية، مفضلًا عرض البيانكونيري على برشلونة ومانشستر يونايتد وعدد آخر من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأشارت تقارير إلى أن رحيل ديبالا عن اليوفي سيكون في إطار صفقة تبادلية مع المانيو، تتضمن انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تورينو.

ورغم نصيحة رونالدو، فإن تقارير إيطالية أشارت إلى أن ديبالا رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وقرر الانتظار لحين وجود عروض من أندية أخرى تناسب طريقة لعبه.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إن ديبالا أبلغ مسؤولي يوفنتوس بقراره المبدئي، وهو رفض الرحيل عن تورينو إلى مانشستر يونايتد.

وفي نفس السياق، فإن صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ الإيطالية أشارت إلى أن نادي إنتر ميلان يستعد لتقديم عرض مغرٍ للحصول على خدمات ديبالا، البالغ من العمر 25 عامًا.

وأشارت إلى أن مسؤولي النيراتزوري يقومون بوضع التفاصيل النهائية على العقد الرسمي الذي سيقدمونه إلى يوفنتوس للحصول على خدمات ديبالا، حيث يريدون استغلال الموقف، برغبة اليوفي ببيعه، ورفض اللاعب الأرجنتيني الانتقال إلى ”أولد ترافورد“.

مبابي يكشف رغبة نيمار

قال كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه يرغب في استمرار زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا برفقة بطل فرنسا، لأنه لاعب عظيم ومميز، وتجمعه به علاقة صداقة وطيدة.

وأشار مبابي، خلال مؤتمر صحفي، على هامش مباراة باريس سان جيرمان وستاد رين، في بطولة كأس السوبر الفرنسي، المقرر لها غدًا السبت، إلى أنه تحدث مع نيمار بصورة ودية، وطلب منه البقاء برفقة سان جيرمان، إلا أن رغبة قائد السليساو السابق تبدو واضحة للجميع، بحسب تصريحات مبابي.

ومن جانبه، أعرب الألماني توماس توخيل عن أسفه لأن نيمار لا يمكنه المشاركة أمام رين، وفي الوقت نفسه أشاد بموقفه في العودة إلى التدريب، ولكن دون التطرق إلى مستقبله أو ضمان بقائه مع الفريق بنسبة 100%.

عروض جديدة لـ“كوتينيو“

كشفت تقارير صحفية تطورات جديدة في ملف البرازيلي فيليبي كوتينيو برفقة نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن الساعات القليلة الماضية أزاحت الستار عن اهتمام جادٍ من بعض الأندية الإنجليزية للحصول على خدمات كوتينيو، قبل إغلاق سوق الانتقالات في البريمييرليغ يوم 8 أغسطس الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن ناديي مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، يرغبان بضم كوتينيو إلى صفوفهما قبل غلق باب الانتقالات، الميركاتو الصيفي، وأن هناك مباحثات تتم بالفعل مع مسؤولي برشلونة لحسم الصفقة.

وأكدت أن انتقال كوتينيو إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح أمرًا منتهيًا، في ظل أن النادي الفرنسي لا يريد ضم اللاعب، كما أنه لن يدخل في أي صفقات تبادلية تتعلق بمواطنه نيمار دا سيلفا، الذي لا يزال موقفه من العودة إلى برشلونة معلقًا حتى الآن.

وتابعت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة بقولها:“وصل كوتينيو إلى برشلونة بالفعل بعد نهاية راحته السنوية، وتدرس الإدارة الكتالونية حاليًا جميع الخيارات الخاصة باللاعب، ومن بينها رحيله عن النادي، حيث سبق أن أعلنت سعر اللاعب الذي لن يقل عن 120 مليون يورو“.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 من نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ البلوغرانا، إلا أنه لم يقدّم أوراق اعتماده بالصورة المتوقعة.

الخطة البديلة لصفقة بوغبا

قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي ريال مدريد وضع الخطة البديلة لفشل التعاقد مع الفرنسي الدولي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت شبكة ”بليتشر ريبورت“ إلى أن مسؤولي ريال مدريد أنهوا الاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي، لضم لاعب الوسط دوني فان دي بيك، مقابل 60 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات أخرى.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن عقد فان دي بيك مع ريال مدريد يمتد لـ6 مواسم.

ويشير اتجاه ريال مدريد للتعاقد مع دي بيك إلى فشله بضم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك فان دي بيك، البالغ من العمر 22 عامًا، في 57 مباراة مع أياكس موسم 2018/2019، بواقع 4116 دقيقة، سجل فيها 17 هدفًا وصنع 13.

وتدرج فان دي بيك في الفئات العمرية لأياكس حتى انضم للفريق الأول منذ فبراير 2016.

وكان فان دي بيك أحد أبرز عناصر الفريق الهولندي، الذي تأهل الموسم الماضي إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج الدرامي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

السيتي يشعل صفقة ساني

يتعيّن على بايرن ميونخ الألماني دفع ما يصل إلى 145 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي خلال الشهر الحالي.

وباتت مطاردة بايرن ميونخ لساني واضحة وزادت خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب غلق باب الانتقالات الصيفية، قبل بداية الموسم في الدوري الإنجليزي.

وأرسل بطل إنجلترا شكوى شديدة اللهجة ضد بايرن ميونخ بسبب مغازلة الجناح، البالغ من العمر 23 عامًا، وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الاعتذارات عبر الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينز رومينيغه.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن العرض المناسب لمانشستر سيتي بين 135 و145 مليون جنيه إسترليني.

وتزعم تقارير صحفية ألمانية أن ساني يريد العودة للوطن رغم أن بايرن ميونخ نفسه نفى اقترابه من ضم اللاعب الذي رفض تجديد عقده مع بطل البريميرليغ.

من جانبه أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي أن النادي سيبذل قصارى جهده لاستمرار ساني رغم محاولات بايرن ميونخ.