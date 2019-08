رسميًّا.. زينيت سانت بطرسبرغ يضم مالكوم من برشلونة (صورة)

أعلن نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، اليوم الجمعة، رسميًّا، تعاقده مع المهاجم البرازيلي مالكوم، قادمًا من برشلونة الإسباني.

وقال النادي الروسي في بيان على موقعه على الإنترنت: ”توصل ناديا زينيت سانت بطرسبرغ وبرشلونة لاتفاق بشأن انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي مالكوم إلى زينيت لمدة 5 سنوات“.

من جهته قال برشلونة إنه توصل لاتفاق مع زينيت على بيع مالكوم مقابل 40 مليون يورو، و5 ملايين متغيرات، مع الاحتفاظ بنسبة من قيمة المبلغ حال بيع اللاعب لنادٍ آخر.

وانضم مالكوم، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى برشلونة الصيف الماضي مقابل 41 مليون يورو، قادمًا من بوردو الفرنسي، بعد أن اتفق مع روما الإيطالي.

ولعب مالكوم مع برشلونة 24 مباراة، بواقع 1067 دقيقة، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفين.

