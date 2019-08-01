أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: نيمار يُشعل الأجواء مجددًا.. وكافاني يقترب من إنتر ميلان

أصبحت صفقة النجم البرازيلي نيمار حائرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، حيث لم يتبق للنادي الكتالوني سوى حل واحد للتعاقد مع نيمار الموسم الحالي، وهو اتباع نفس طريقة باريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي من موناكو قبل عامين.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إنه على برشلونة أن يتبع نفس أسلوب سان جيرمان، عندما ضم مبابي من موناكو، بحيث تتم إعارة نيمار إلى برشلونة لموسم واحد مع عملية شراء إلزامية الموسم المقبل.

ويشتهر هذا النوع من الصفقات باسم ”صيغة مبابي“؛ لأن هذه الطريقة اتبعها باريس سان جيرمان حتى لا ينتهك لوائح اللعب المالي النظيف.

ويشعر نيمار ووكيل أعماله بالسعادة بهذه الطريقة، لكن باريس سان جيرمان يفضّل الحصول على المزيد من الأموال الآن حتى يتمكن من استبدال النجم البرازيلي بنجم آخر.

وتعد القيمة المالية للصفقة نقطة الخلاف الرئيسة التي تعوق إتمامها؛ لأن برشلونة ليس مستعدًا لدفع 300 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

المهلة الأخيرة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان أمهل برشلونة الإسباني مهلة نهائية، إذا أراد التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن باريس سان جيرمان أمهل برشلونة حتى بداية مباريات الدوري الفرنسي لحسم صفقة نيمار.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يريد حسم مستقبل نيمار قبل يوم 10 أغسطس، ولن يقبل النقاش في مستقبل اللاعب بعد هذا اليوم.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن باريس سان جيرمان لن يقلل مطالبه عن 180 مليونًا لبيع نيمار.

وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“ أن باريس سان جيرمان واضح جدًا، ويريد الحصول على المال وليس صفقة تبادلية.

إغراء ساني

حاول نادي بايرن ميونخ الألماني في إغراء ليروي ساني لاعب، مانشستر سيتي الإنجليزي، عبر عرض مالي ضخم للفوز بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية في تقرير لها: ساني قرر الانتقال لبايرن ميونخ مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو، بعقد يمتد لـ4-5 سنوات.

وبعد الإعلان عن ذلك العرض الضخم للتعاقد مع اللاعب ظهرت شائعات بموافقة ساني، ولكن نادي بايرن ميونخ الألماني نفى ما تردد عن موافقة ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانضمام لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر بايرن ميونخ، بيانًا رسميًا يوم الخميس، ينفي فيه التقارير التي أفادت بموافقة ساني على الانضمام إلى الفريق البافاري.

وقال بايرن ميونخ في بيانه: ”هناك تقارير صحفية ظهرت اليوم تفيد باتخاذ ليروي ساني قرارًا بالانضمام لنادي بايرن ميونخ، لكنها غير حقيقية“.

آرسنال يتعاقد مع نيكولاس

أعلن آرسنال الإنجليزي تعاقده مع نيكولاس بيبي، مهاجم ساحل العاج من ليل الفرنسي في صفقة قياسية للنادي.

ولم يكشف آرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 72 مليون جنيه إسترليني (87.39 مليون دولار)، لتحطم الرقم القياسي السابق حين دفع النادي الإنجليزي 56 مليون جنيه إسترليني إلى بروسيا دورتموند مقابل الحصول على خدمات المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ العام الماضي.

وقال أوناي إيمري مدرب آرسنال في بيان: ”نيكولاس لاعب رائع وجناح موهوب كانت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تسعى للتعاقد معه، التعاقد مع جناح من طراز رفيع كان واحدًا من أهدافنا الرئيسية في فترة الانتقالات الحالية وأنا سعيد بانضمامه، سيضيف السرعة والقوة والإبداع إلى الفريق بهدف زيادة الأهداف“.

توتنهام ينافس يونايتد على فيرنانديز

يعتبر النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، متوسط ميدان فريق سبورتنغ لشبونة أحد اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات، خاصة من طرف فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط اللاعب بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد بقيمة مالية تصل إلى حدود 70 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة لم تتم لحد الساعة رغم كون اللاعب عبّر عن رغبته في الرحيل، ويفضل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ استنادًا لقناة تلفزيونية برتغالية أن فريق توتنهام بعث موفدًا عنه للقاء رئيس سبورتنغ لشبونة والتفاوض معه حول اللاعب.

وتألق برونو فيرنانديز الموسم الماضي، برفقة سبورتنغ لشبونة وسجل 32 هدفًا و18 تمريرة حاسمة في كل المنافسات.

عرض جديد لـ“كافاني“

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الخميس، بأن المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق على عرض إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن كافاني، قال ”نعم“ لإنتر ميلان، رغم أنه كان غير مقتنع بالانتقال إلى النيراتزوري في بداية الأمر.

ويتبقى موسمٌ واحدٌ في عقد كافاني مع باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي قد يجبر النادي الفرنسي على بيع كافاني، لتجنب رحيله مجانًا الصيف المقبل، خاصة أنه يبلغ من العمر 32 عامًا.

وحسب ”توتو سبورت“ فإن راتب كافاني يمثل عقبة أمام إنتر ميلان، إذ يحصل على حوالي 12 مليون يورو سنويًّا مع باريس سان جيرمان، في حين أن النادي الإيطالي مستعد لمنحه 9 ملايين يورو سنويًّا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أنه من المرجح أن يوافق كافاني على الحصول على 9 ملايين يورو، لذلك يتعين على إدارة إنتر ميلان التفاوض مع باريس سان جيرمان.