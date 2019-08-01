كريستيانو رونالدو مهدد بالسجن من قبل شرطة كوريا الجنوبية

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية، الخميس، أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس الإيطالي، بات مهددًا بالسجن من قبل شرطة كوريا الجنوبية.

وأضافت الصحيفة أن شرطة كوريا الجنوبية بدأت في إجراءات التحقيق فيما يتعلق بانتهاك البرتغالي كريستيانو رونالدو قوانين بلدها؛ بسبب غيابه عن المشاركة في مباراة ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة في سيول تبحث عن سبب عدم مشاركة رونالدو في المباراة وعدم احترام جزء من الاتفاقية المبرمة.

في الوقت الذي أعلن فيه نادي يوفنتوس أن سبب غياب رونالدو يعود لإصابة عضلية تعرض لها اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو لن يسافر من أجل الخضوع لاستجواب من الشرطة الكورية، لكن يمكن للشرطة الدولية أن تطلب من الحكومة الإيطالية تسليمه إذا تبين أنه كان مخطئًا.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو قد يواجه عقوبة السجن لمدة عام بسبب غيابه عن المباراة.

وواجه يوفنتوس فريقًا من كوريا الجنوبية وديًا، انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وهددت الشركة المنظمة للمباراة بمقاضاة يوفنتوس؛ بسبب عدم مشاركة رونالدو في اللقاء وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.