كريستيانو رونالدو يبيع قصره المفضل في البرتغال لهذا اللاعب (فيديو)

باع نجم نادي يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قصره الذي يقع وسط الغابات والجبال في البرتغال لمواطنه اللاعب كيبلير لافيران بيبي.

ويقع القصر في غابة شاسعة في جيريس، واشترى رونالدو القصر، الذي يتضمن منصة هبوط لطائرة هليكوبتر، بما يقرب من 4.2 مليون دولار قبل سبع سنوات، إلا أنه حصل على 1.5 مليون دولار لبيع منزله إلى زميله بيبي.

وأشارت صحيفة كوريو دا مانها الإسبانية إلى أن العقار الذي يتمتع بمناظر خلابة كان وجهة رونالدو المفضلة لفترة طويلة، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

يُذكر أن هذا القصر كان سريًا ولا يمكن الوصول إليه تقريبًا عن طريق البر، وتبلغ مساحته 800 متر مربع، من طابقين لكن المساحة الكلية للأرض تبلغ 5000 متر مربع.

وصمم رونالدو القصر بثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى حمام بما في ذلك جاكوزي وحمام تركي.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد اشترى منذ أيام قصرًا جديدًا في مدينة ماربيا الإسبانية الساحلية بـ1.6 مليون دولار.

ويقع القصر ضمن المنطقة الفاخرة في كوستا ديل سول بجنوب إسبانيا، ويحتوي على جميع وسائل الراحة والترفيه، من صالات رياضية وحمامات سباحة إضافة إلى غرفة سينما و4 غرف نوم ذات إطلالات بحرية رائعة.