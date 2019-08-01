صحيفة: ريال مدريد يضغط بشدة لضم فان دي بيك

أشارت تقارير صحفية هولندية إلى أن ريال مدريد يضغط بشدة على أياكس أمستردام للحصول على خدمات لاعبه دوني فان دي بيك، في حال عدم التعاقد مع بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وقال الصحفي مايك فيرويغ بصحيفة ”تليغراف“ الهولندية الواسعة الانتشار: ”ريال مدريد يضغط أكثر فأكثر من أجل ضم فان دي بيك. الإزعاج الوحيد لأياكس هو أن فترة الانتقالات مستمرة حتى الأول من سبتمبر المقبل“.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن اهتمام ريال مدريد لم يتراجع أبدًا بشأن ضم فان دي بيك، البالغ من العمر 22 عامًا، حيث يتطلع زين الدين زيدان لتعزيز خط الوسط الذي يبرز فيه بوغبا كخيار أول، لكن المبلغ الضخم الذي يريده مانشستر يونايتد يقف حجر عثرة أمام ضم الدولي الفرنسي.

وبالتالي لجأ ريال مدريد للخطة البديلة، مع اعتراف المدير الرياضي في أياكس مارك أوفرمارس بصعوبة احتفاظ بطل هولندا بلاعبيه البارزين بعد أن خسر بالفعل فرينكي دي يونغ لبرشلونة وماتياس دي ليخت ليوفنتوس.

ويتردد أن النادي الهولندي لن يفرط في لاعبه بأقل من 60 مليون يورو، وهذا مبلغ كبير سيضاف إلى نحو 300 مليون يورو أنفقها النادي الملكي على الصفقات الصيف الحالي.

وشارك دوني فان دي بيك مع أياكس في 57 مباراة موسم 2018/2019، بواقع 4116 دقيقة، سجل فيها 17 هدفًا، وصنع 13، علمًا أن عقده مع أياكس يمتد حتى العام 2022.