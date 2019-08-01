عناوين الصحف الرياضية العالمية.. بنزيما يريح زيدان وإنتر ميلان يستهدف لوكاكو (صور)

شكلت قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرشحين لأفضل لاعب في العالم، ومستقبل البرازيلي نيمار، والفوز الأول لريال مدريد في فترة الإعداد، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا والبلجيكي روميلو لوكاكو، وأخبار انتقالات الفرق الأوروبية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 1 أغسطس:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على فنربخشة التركي في كأس أودي وكتبت ”بنزيما يريح زيدان“.

كما تحدثت عن اجتماع الأندية الإسبانية المنضوية تحت رابطة الليغا وكتبت ”الأندية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم“ في قضية منع لعب مباريات الجمعة والاثنين.

سبورت

اهتمت الصحيفة بالبرازيلي نيمار وكتبت ”نيمار واضح في أنه لا يرغب في حمل قميص باريس سان جيرمان والرحيل نحو برشلونة“.

كما اهتمت بقائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم بحسب الفيفا وكتبت ”ميسي ودي يونغ من برشلونة ضمن المرشحين للأفضل“.

كما تحدثت عن اقتراب رحيل مالكوم إلى زينت الروسي وكتبت ”مالكوم نحو زينت مقابل 40 مليونًا“.

وتحدثت الصحيفة عن اهتمام يوفنتوس بظهير برشلونة الشاب ميراندا وفوز ريال مدريد على فنربخشة في كأـس أودي.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بميركاتو برشلونة وكتبت ”وداعًا مالكوم، وتسريع وتيرة التعاقد مع جونيور“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد الأول في فترة الإعداد على فنربخشة وكتبت ”بنزيما يمنح الهواء لزيدان“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن المرشحين والمرشحات لجائزة أفضل لاعب ولاعبة في العالم بحسب الفيفا.

أس

اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد على فنربخشة وكتبت ”بنزيمة المنقذ“.

كما تحدثت عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم بحسب الفيفا وكتبت ”ميسي وهازارد مرشحان وغريزمان خارج اللائحة“.

كما اهتمت بوقوف الأندية بجانب خافيير تيباس، باستثناء ريال مدريد، ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم في قضية لعب مباريات الجمعة والاثنين.

الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة بتعليق الفرنسي زين الدين زيدان على أخبار لعب غاريث بيل للغولف خلال لقاء الفريق أمام توتنهام.

كما تحدثت عن مطالبة الأرجنتيني باولو ديبالا براتب كبير يوازي راتب بول بوغبا للموافقة على الرحيل نحو مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع لوكاكو.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بمحاولة باريس سان جيرمان ”إعادة التحكم في ملف نيمار“ من خلال المدير الرياضي ليوناردو الذي سافر للقاء اللاعب والحديث معه.

كما تحدثت عن المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش الذي يرغب في الرحيل عن نانت وكتبت ”لماذا يرغب حاليلوزيتش في الرحيل“، واهتمت بصراع حراسة المرمى في فريق أولمبيك ليون.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

تحدثت الصحيفة عن الأرجنتيني باولو ديبالا المطلوب من عدة فرق أوروبية وكتبت ”إنتر ميلان يريد ديبالا“.

كما تحدثت عن محاولة أخيرة من مانشستر يونايتد للتعاقد مع متوسط ميدان لاتسيو الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

الصحيفة اهتمت بأخبار تعاقدات الأندية الإيطالية.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقة البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد وكتبت ”لوكاكو: يوفنتوس أجري نحوك“.

كما اهتمت باهتمام إنتر ميلان بكافاني مهاجم باريس سان جيرمان ومستقبل لاعب وسط إنتر ميلان البلجيكي رادغا ناينغولان.