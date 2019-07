أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. سواريز وميسي في رحلة بحرية.. وبوغبا يغني ويرقص بصحبة إيفرا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

رونالدو يحتفل بالجائزة مع جورجينا

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة صديقته جورجينا في الطائرة، أثناء عودتهما عقب استلام جائزة ”ماركا“ التي فاز بها اللاعب، أمس، وعلّق أعلى الصورة قائلًا:“الليلة الماضية“.

سواريز وميسي في رحلة بحرية

نشر لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، صورة له برفقة زميله في الفريق ليونيل ميسي خلال رحلة بحرية خاصة، ويواصل الثنائي استعدادتهما للموسم الجديد مع الفريق الكتالوني.

أليسون بيكر: العودة إلى العمل

نشر أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق، اليوم، بعد الانضمام لتدريبات ناديه، وعلّق الحارس أعلى الصورة قائلًا:“العودة إلى العمل“.

محمد صلاح ينضم لتدريبات ليفربول

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، صورًا له عبر صفحته الشخصية بصحبة زملائه ومدربه يورغن كلوب، حيث انضم اللاعب، اليوم، إلى معسكر ليفربول استعدادًا للموسم الجديد عقب نهاية عطلته الصيفية.

ماركوس لورينتي يتسلح بالتركيز

نشر ماركوس لورينتي، لاعب نادي ريال مدريد السابق، والمنتقل حديثًا إلى نادي أتلتيكو مدريد، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات فريقه، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“التركيز“، كإشارة إلى تسلحه بالتركيز من أجل تقديم أوراق اعتماده مع فريقه الجديد في الموسم المقبل.

بوغبا يغني ويرقص بصحبة إيفرا

نشر الفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو يغني ويرقص مع مواطنه باتريس إيفرا، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم، أمس، وعلّق بوغبا أعلى الفيديو قائلًا:“طالما الاعتزال لا يعني أنك تتوقف عن البقاء معنا أتمنى لك أيامًا مذهلة أفضل الأوقات كانت معك“.

Mon Tonton as long as retiring does not mean you stop hanging out with us I wish you amazing days ahead! Some of the best times were with you, we love your game! ????????????????@Evra #ilovethisgame pic.twitter.com/APLi4JqbKc

— Paul Pogba (@paulpogba) July 30, 2019