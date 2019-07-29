أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. رونالدو يحتفل بجائزة ”الأسطورة“.. ومبابي يشكر الصين (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

رونالدو يحتفل بفوزه بجائزة ماركا

احتفل كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفوزه بجائزة ”ماركا“ حيث نشر صورة له أثناء تسلمه الجائزة.

وعلق رونالدو أعلى الصورة ”سعيد جدًا ويشرفني الفوز بهذه الجائزة ماركا.. شكرًا لجميع الذين ساعدوني وأولئك الذين يواصلون مساعدتي في حياتي المهنية“.



ماركوس كوريا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

حرص البرازيلي ماركوس كوريا على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زوجته، وعلق عليها: ”شكرًا لك الحب، لأنك الأم الرائعة في العالم.. أتمنى أن تستمتع بيومك أحبك بكل قوتي وأنا ممتن لله لوضعك بجانبي“.

مبابي: شكرًا الصين

وقد نشر الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يحيي الجمهور الصيني أثناء مغادرته لأرض الملعب، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”شكرًا الصين“.



رحيم سترلينغ: لمسة ولدي أفضل مني

نشر رحيم سترلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي وهي تستعرض تصويبات ومهارات نجل سترلينغ، الذي علق أعلى الصفحة قائلًا: ”لمسة ولدي أفضل مني بالفعل“.



أكسيل فيتسل: مرور عام على الخوذة غير الصالحة

فيما نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له أثناء مشاركته في أحد سباقات العجل، منذ عام واتهم الخوذة أنها لم تكن صالحة.

وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”بعد مرور عام ومازالت الخوذة غير صالحة“.



كيمبيمبي يساعد نيمار

نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة لزميله بيرسونال كيمبيمبي وهو يساعده في أداء التدريبات، وعلق نيمار أعلى الصورة قائلًا: ”من التدريبات“.



فاران يواصل استعداداته لتقديم موسم جيد

نشر رافائيل فاران لاعب نادي ريال مدريد صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه تدريبات الفريق الملكي اليوم، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”تدريب الإثنين، حيث يستعد فاران لتقديم موسم جيد مع ناديه“.



ريال مدريد يعلن عن التشخيص المبدئي لكورتوا

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني التقرير الطبي لحالة الحارس كورتوا، حيث قالت الصفحة: ”أظهرت الفحوص التي أجريت لتيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد أن اللاعب يعاني من التواء في كاحله الأيسر“.



رينارد: سعيد لبدء مغامرة جديدة

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي عن توليه المسؤولية الفنية رسميًا للمنتخب السعودي، حيث قال المدرب الجديد للمنتخب السعودي: ”سعيد لبدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية في قارة جديدة“.



رمضان صبحي: نمبر وان

نشر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يشير برقم واحد، كإشارة لفوز فريقه ببطولة الدوري المصري وتغلبه على غريمه التقليدي نادي الزمالك في الأمس، ويشير رمضان إلى أن الأهلي هو رقم واحد أو ”نمبر وان“.