عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”سان جيرمان“ يسعى للتخلص من نيمار ورونالدو يأسف لرحيله عن ريال مدريد

شكل تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الأسطورة المقدمة من صحيفة ماركا وقرعة الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020 وأزمة ريال مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بصراع المهاجمين بين أندية الدوري الإيطالي وصعود نادي أندورا الذي يملكه بيكيه لدوري الدرجة الثانية وأخبار انتقالات الفرق الأوروبية.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على احتفالها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي منحته جائزة الأسطورة وكتبت: ”التاريخ في قدميه “ كما اهتمت بتصريحاته حيث عبر عن أسفه لرحيله عن ريال مدريد والحضور الوازن لفلورنتينو بيريز في الحفل.

كما اهتمت الصحيفة بإبعاد زيدان لغاريث بيل من كأس أودي، وقرار الاتحاد الإسباني بصعود نادي أندورا الذي يملكه بيكيه لدوري الدرجة الثانية ”ب “.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار وكتبت: ”باريس سان جيرمان يتخلى عن مطلب 300 مليون يورو ومستعد لبيع نيمار مقابل 180 مليون يورو ”

كما تحدثت عن أندورا فريق بيكيه وصعوده لدوري الدرجة الثانية ”ب “ حيث يحتل مقعد فريق ريوس الموقوف.

كما اهتمت بإبعاد غاريث بيل في ريال مدريد عن رحلة ألمانيا.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو وأكدت أنه حتى الـ 8 من أغسطس لازال الأمل في الرحيل لإنجلترا، وفي حال عدم تحقيق ذلك يبقى باريس سان جرمان وصفقة نيمار الحل الوحيد لرحيله.

كما اهتمت بأزمة ريال مدريد وتحدثت عن مواجهة توتنهام في كأس أودي.

الصحيفة تحدثت عن ميركاتو برشلونة ”زينت يهتم بالبرازيلي مالكوم وجونيور أمل برشلونة ”

كما تحدثت عن صعود نادي أندورا الذي يملكه بيكيه لدوري الدرجة الثانية ”ب “بقرار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

آس

اهتمت الصحيفة بريال مدريد الذي يعيش حاليًّا أزمة، وتحدثت عن إبعاد غاريث بيل من رحلة ألمانيا وإصابة كورتوا وإخبار جيمس بالبقاء وحضور بيريز لحفل كريستيانو رونالدو في ماركا.

كما اهتمت بقرار الاتحاد الإسباني بمنح مقعد فريق ريوس في دوري الدرجة الثانية ”ب “لفريق أندورا الذي يملكه جيرارد بيكيه.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بمستقبل مدافع ليستر هاري ماجواير وكتبت: ”هاري ماجواير يرغب في أن يحقق ليستر حلمه بالرحيل نحو مانشستر يونايتد ”.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

اهتمت المجلة الأسبوعية الشهير بـ“أكثر 50 لاعبًا تأثيرًا في تاريخ الدوري الفرنسي ”

كما أجرت حورًا مع الهولندي لويس فان غال الذي تحدث عن فريقيه السابقين إذ قال: ”بايرن ميونخ فريق بثقافة رياضية حقيقية، ومانشستر يونايتد لم يتبق فيه سوى ثقافة التجارة ”

المجلة اهتمت -أيضًا- بمستقبل غاريث بيل وفشل الانتقال للصين.

ليكيب

اهتمت الصحيفة بتعاقدات موناكو وكتبت: ”فالكاو في طريقه للرحيل وماريانو دياز يقترب ”

كما تحدثت عن المهاجم الإيفواري لفريق ليل وكتبت: “ بيبي في طريقه نحو آرسنال ”

كما أجرت حوارًا مع الفرنسي تيبو بينو الذي انسحب من طواف فرنسا، والذي يعتبر أن الطريق الوحيد لنسيان ما وقع هو العودة والفوز باللقب.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بقرعة الدوري الإيطالي ومواجهة ساري لفريقه السابق نابولي منذ الجولة الثانية.

كما اهتمت بالصراع حول البلجيكي روميلو لوكاكو والذي قد يدخل في تبادل مع ديبالا نجم يوفنتوس.

كما اهتمت بسوق المهاجمين ومصير هيغوين وإيكاردي ودجيكو وكافاني.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بدورها بقرعة الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020 وكتبت: ”ساري – نابولي في الجولة الثانية ”

كما اهتمت بصراع يوفنتوس وإنتر على البلجيكي لوكاكو وكتبت: ”استسلام كونتي“ في إشارة لتفوق السيدة العجوز بورقة ديبالا.