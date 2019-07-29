بحضور فلورنتينو بيريز.. كريستيانو رونالدو يتسلم جائزة الأسطورة (صور)

تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الإثنين، جائزة جديدة؛ تقديرًا لمسيرته الكروية حتى الآن.

وتسلم رونالدو جائزة ”الأسطورة“، التي تقدمها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، خلال حفل خاص على مسرح رينا فيكتوريا في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وهذا أول لقاء بين رونالدو وبيريز بعد أن غادر اللاعب البرتغالي إلى يوفنتوس، بعدما أمضى 9 مواسم مع ريال مدريد.

ومنذ ظهور جائزة الأسطورة العام 1997، تُوج بها كوكبة بارزة من الرياضيين، على غرار مايكل جوردان وبيليه وميغيل أوندارين ورافائيل نادال ومحمد علي وأوسين بولت وليونيل ميسي ومايكل فيليبس ومايكل شوماخر ودييغو مارادونا.

يشار إلى أن رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، سجل 21 هدفًا مع يوفنتوس الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.