كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يتنافسان على جائرة أفضل هدف من يويفا (فيديو)

يتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل هدف لموسم 2018/2019 في الجائزة المقدمة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ التي يستمر التصويت عليها حتى 9 أغسطس المقبل عبر الموقع الرسمي لـ“الويفا“.

وذكر الاتحاد الأوروبي ”يويفا“ أن ميسي يصارع غريمه رونالدو على هدفه الذي سجله من ركلة حرة في شباك ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أما هدف رونالدو الذي ينافس على حصد اللقب الأوروبي فقد سجله أمام مانشستر يونايتد في دور المجموعات بدوري الأبطال.

ومن ضمن المنافسين أيضًا على حصد الجائزة إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة من الهدف الذي سجل عبر تسديدة صاروخية في شباك توتنهام بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبين اللاعبين المنافسين على حصد الجائزة أيضًا كل من الإسباني بيدرو رودريغيز لاعب تشيلسي والسنغالي إسمايلا سار والبرتغالي ناني من سبورتنغ لشبونة ودانيلو مع منتخب البرتغال والفرنسي ديفيد فاوبالا من نادي أبولون وزميله إنزو ميلو مع منتخب الديوك.

ويتيح الاتحاد المشاركة في التصويت لجماهير الفرق الأوروبية، وذلك عبر استفتاء إلكتروني، عبر الموقع الرسمي لليويفا، ينتهي في 9 أغسطس المقبل.