تعرّف على جدول الدوري الإيطالي للموسم 2019/2020

أجرت رابطة الأندية الإيطالية ”سيريا أ“ قرعة جدول مباريات الدوري لموسم 2019/2020.
وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم 25 أغسطس المقبل.
ووضعت القرعة يوفنتوس، حامل اللقب، في مواجهة بارما خارج دياره، بينما سيواجه نابولي الوصيف فيورنتينا في قمة الجولة.
ويلاقي إنتر ميلان الصاعد الجديد ليتشي، في حين يحل ميلان ضيفًا على أودينيزي.
كالياري VS بيريشيا.
فيورنتينا VS نابولي.
هيلاس فيرونا VS بولونيا.
إنتر ميلان VS ليتشي.
بارما VS يوفنتوس.
روما VS جنوى.
سامبدرويا VS لاتسيو.
سبال VS أتلانتا.
تورينو VS ساسولو.
أودينيزي VS ميلان.
ويلعب يوفنتوس مع نابولي في سبتمبر ويناير، في حين يقام ديربي ميلان في سبتمبر وفبراير.
Ecco il calendario completo della #SerieATIM 2019/2020 ????
Scaricalo qui ???????? https://t.co/RWQZ8cwzJB pic.twitter.com/FzWp9cUKt8
— Lega Serie A (@SerieA) July 29, 2019