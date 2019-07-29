تعرّف على جدول الدوري الإيطالي للموسم 2019/2020

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أجرت رابطة الأندية الإيطالية ”سيريا أ“ قرعة جدول مباريات الدوري لموسم 2019/2020. وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم 25 أغسطس المقبل. ووضعت القرعة يوفنتوس، حامل اللقب، في مواجهة بارما خارج دياره، بينما سيواجه نابولي الوصيف فيورنتينا في قمة الجولة. ويلاقي إنتر ميلان الصاعد الجديد ليتشي، في حين يحل ميلان ضيفًا على أودينيزي. كالياري VS…