تقارير: يوفنتوس يدخل بقوة على خط المفاوضات لضم كريستيان إيركسن من توتنهام

كشفت تقارير صحفية أن يوفنتوس دخل على خط المفاوضات لضم الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، يوم الأحد، فإن يوفنتوس يسعى لتعزيز صفوفه بلاعب وسط جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم تعاقده مع الثنائي أدريان رابيو وآرون رامزي.

ويرى ماوريسيو ساري، المدير الفني للسيدة العجوز، وفقًا للموقع، أن إريكسن، أكثر صفقة تناسب يوفنتوس، إذ لم يتبق في عقده مع السبيرز سوى عام واحد، وهو متحمس لخوض تحد جديد.

كما أن نيكولو زانيولو، نجم روما، كان على رادار يوفنتوس، لكنه لا يزال صغيرًا (20 عامًا) ما يبعده عن أولويات السيدة العجوز.

ويبحث يوفنتوس عن التخلص من الثلاثي غونزالو هيغواين وبليز ماتويدي وسامي خضيرة، قبل إبرام أي صفقات جديدة.

وكان يوفنتوس قد وضع بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، كخيار أول لتعزيز خط الوسط، إلا أن السعر الذي حدده النادي الإنجليزي، يمنح ريال مدريد الأولوية للتعاقد معه، في ظل القوة الشرائية التي يتمتع بها الملكي.