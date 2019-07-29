كريستيانو رونالدو يتأسف لمغادرة ريال مدريد

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الإثنين، عن أسفه لمغادرة ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وقال كريستيانو رونالدو عقب تتويجه بجائزة ”الأسطورة“ التي تقدمها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”أنا آسف للغاية لمغادرة ريال مدريد“.

وأضاف رونالدو ”آتي إلى مدريد كثيرًا، لأنها مدينة عشت بها ذكريات كثيرة، ليست فقط على مستوى كرة القدم ولكن أيضًا على المستوى الشخصي“

وأردف ”أمتلك هناك صالات رياضية وعيادة وفندق، وأيضًا ريال مدريد النادي الذي دافعت عن قميصه لمدة 9 سنوات وسجلت فيه العديد من الأهداف“.

وعن رحيله عن ريال مدريد قال رونالدو: ”ليس من السهل أن أترك ريال مدريد وبتلك الطريقة، ليس من السهل أن أبدأ في بلد جديد، دوري جديد، فريق جديد ولكنني فزت خلال العام الحالي ببطولتين مع يوفنتوس وواحدة أخرى مع منتخب بلادي وأتمنى أن أعود إلى مدريد قريبًا“.

وعن الجوائز الفردية العديدة التي نالها طوال مسيرته قال اللاعب البرتغالي: ”لم يكن هذا تفكيري عندما تركت عائلتي في ماديرا للعب في سبورتنغ لشبونة، كانت واحدة من أصعب لحظات حياتي، لم أتخيل أبدًا أن أكون الأفضل، كان حلمي أن أكون محترفًا في كرة القدم ولم يكن الفوز بالكرة الذهبية“.

وواصل الدون ”أفتقد كثيرًا لمانشستر يونايتد ومدريد، لكن بسبب ظروف حياتي، أفتقد مدريد أكثر لأنني كنت هنا لفترة طويلة وعاش أولادي وقابلت صديقتي“.

وعن أهم البطولات في مسيرته الكروية أوضح أفضل لاعب في العالم 5 مرات: ”جميع البطولات مهمة ولكن ربما كانت كأس أمم أوروبا 2016 مع البرتغال هي الأهم، لأن لها مذاق خاص وليست مثل الفوز مع ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو سبورتينغ لشبونة، لأنك تربح لقب مع بلدك“.

وعن إمكانية فوزه بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس قال رونالدو: ”لا أعرف، سنحاول في الموسم المقبل كما هو الحال دائمًا، على الرغم من صعوبة المنافسة مع ريال مدريد وبرشلونة مع تعاقداتهما الجديدة، أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، ولكن نأمل أن يفوز يوفنتوس باللقب“.

وغادر رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، ريال مدريد الموسم الماضي بعدما أمضى 9 مواسم مع الفريق الملكي، قاده فيها للتتويج بـ4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، بينها 3 ألقاب متتالية.