تقرير: مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم سافيتش من لاتسيو

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، توصل لاتفاق للتعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب خط وسط لاتسيو الإيطالي.

ووفقًا لشبكة ”كالتشيو ميركاتو“، فإن سافيتش توصل لاتفاق بالفعل مع مسؤولي مانشستر يونايتد على الشروط الشخصية، حيث يحصل على 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

في حين ذكرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“، أن المفاوضات متواصلة بين مانشستر يونايتد ولاتسيو، حيث لا تزال ُهناك مسافة لحسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنّ مانشستر يونايتد يريد دفع 75 مليون يورو، إلى جانب 15 مليون يورو كمتغيرات، في حين تريد إدارة لاتسيو الحصول على 90 مليون يورو لبيع سافيتش.

وأشارت ”كوريري ديلو سبورت“ إلى أن ماتيا كيزمان وكيل سافيتش لا يزال يتواجد في لندن، حيث يحاول وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وشارك سافيتش، البالغ من العمر 24 عامًا، في 41 مباراة مع لاتسيو الموسم الماضي، سجل فيها 7 أهداف وصنع 3، ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا.