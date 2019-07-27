كشف مدة غياب إيريك بايلي عن مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، السبت، مدة غياب المدافع العاجي إيريك بايلي، عن مانشستر يونايتد، بعد إصابته في الركبة خلال مواجهة توتنهام الودية، يوم الخميس الماضي.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن بايلي، الذي تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي للركبة، سيغيب مدة لا تقل عن 6 أسابيع عن مانشستر يونايتد.

وخرج بايلي من الملعب على نقالة خلال المباراة، كما غادر الإستاد على عكازين، وعاد إلى مانشستر على كرسي متحرك مرتديًا واقيًا على الركبة.

وأضافت ”صن“ أن بايلي، البالغ من العمر 25 عامًا، أجرى الفحوصات التي أظهرت أيضًا حاجته لإجراء عملية جراحية مصغرة.

وضربت الإصابات بايلي الموسم الماضي، وأبعدته عن المشاركة مع ساحل العاج في كأس أمم أفريقيا 2019.

وشارك إيريك بايلي في 18 مباراة فقط موسم 2018/2019 مع مانشستر يونايتد، علمًا أنه انصم إلى مانشستر يونايتد في يونيو 2016، قادمًا من فياريال الإسباني.